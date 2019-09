Kurz nachdem das sogenannte Ibiza-Video im Mai diesen Jahres online gegangen ist, sagte der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz „Genug ist genug“. Seitdem ist klar, dass Österreich wieder wählen wird. Am 29. September. Doch wer darf überhaupt wählen? Wie viele Menschen können den Weg zur Wahlurne antreten? Wann wissen wir welche Koalitionen möglich sind?

Ab 16. Lebensjahr darf gewählt werden

Aktiv wahlberechtigt für die Teilnahme an einer Nationalratswahl sind Österreicherinnen oder Österreicher, wenn sie spätestens am Tag der Nationalratswahl das 16. Lebensjahr vollenden; d.h. jene Personen die spätestens am Wahltag ihren 16. Geburtstag feiern. In Österreich sind insgesamt rund 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Wähler und Wählerinnen müssen sich bevor sie wählen dürfen mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen. Wurde eine Wahlkarte beantragt, muss diese mitgenommen werden.

Wahllokale schließen um 17 Uhr

In Österreich schließen die letzten Wahllokale um 17 Uhr, manche auch früher. In verschiedenen Sondersendungen gibt es für Interessierte Informationen auf ORF 2: Die erste Hochrechnung und Reportagen ab 16 Uhr. Auf dem Privatsender ATV läuft ab 16.20 eine Sondersendung zur Wahl. Auf Puls 4 gibt es ab 19.45 Sendungen zum Tag der Entscheidung. Auf BVZ.at gibt es wie immer laufend Informationen und Artikel zur Wahl und speziell zu den Ergebnissen im Burgenland.

Etwa um 19.30 sollte das vorläufige Ergebnis so weit feststehen. Alle Stimmen sind dann aber noch nicht ausgezählt. Wie die Briefwähler abgestimmt haben, weiß man erst am Tag nach der Wahl, am 30. September. Schon am Sonntag sollte allerdings klar sein, welche Mehrheiten sich ausgehen. Die Bundeswahlbehörde gibt das offizielle Ergebnis der Nationalratswahl erst am 16. Oktober bekannt.