Land will Tourismus und Kultur mit Hoffesten ankurbeln .

Das Land Burgenland will den Tourismus, die Kultur und die Gastronomie mit vielen kleinen Hoffesten beim Hochfahren nach den Schließungen aufgrund der Coronakrise unterstützen. Unter dem Motto "Das Burgenland öffnet die Tore" werden Wirte und Winzer, die ein Fest veranstalten, mit einer Prämie von 300 Euro gefördert, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag in Donnerskirchen mit.