Jetzt neu: „Mein Burgenland-Spiel – Dou bin i dahuam“

Von der nördlichsten Spitze des Landes in Edelstal bis ins südliche Neuhaus am Klausenbach geht die Reise im neuen Burgenland-Spiel, das nun in der Volksschule Bad Sauerbrunn präsentiert wurde. Hier hat das Spiel mit dem passenden Titel „Dou bin i dahuam“ auch seinen Ausgang genommen: Im Rahmen des Wettbewerbes „ZUKUNFT Burgenland 5.0“ haben Pädagoginnen mit Schülerinnen und Schülern der Volksschule zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes den Prototyp entwickelt.

In der Bildungsdirektion wurde das Spiel unter Berücksichtigung der Lernziele neu konzipiert und weiterentwickelt, und das unter Einbindung von burgenländischen Partnerinstitutionen wie der ARGE Naturparke, dem ASKÖ, „PaNaNet+“, der Umweltanwaltschaft oder der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Herausgeber und verantwortlich für die Produktion und den Vertrieb ist die Burgenland Tourismus GmbH; das Land hat die Spiel-Entwicklung finanziell unterstützt. Und die Wertschöpfung bleibt regional, denn das Spiel wird von burgenländischen Unternehmen produziert.

Wissen, Spaß und Identität

Kultur, Geschichte, Geografie, Flora und Fauna, die Volksgruppen und ihre Sprachen – als spielerischer Lernbehelf werden Wissen, Geschichtsbewusstsein, Identität und Zusammenhalt kombiniert und gestärkt. Zu den Spielkarten gibt’s QR-Codes, mit denen Videos und Hörbeiträge abgerufen werden können. Das interaktive Spiel wird jetzt an alle burgenländischen Volksschulen, Mittelschulen und Allgemeinen Sonderschulen verteilt.

Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das Burgenland-Spiel von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Bildungslandesrätin Daniela Winkler gemeinsam mit Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel, Gesamtprojektleiterin Birgit Lukits-Stiassny, Bad Sauerbrunns Bürgermeister Gerhard Hutter und der Direktorin der Volksschule Bad Sauerbrunn, Ingrid Luftensteiner.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Bürgermeister Gerhard Hutter, Gesamtprojektleiterin Birgit Lukits-Stiassny, Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Tourismusdirektor Didi Tunkel und Volksschul-Direktorin Ingrid Luftensteiner (v.l.). Foto: Landesmedienservice, Sziderics

„Heimat ist ein Begriff, der oft mit Klischees oder Kitsch behaftet ist. Aber ohne Heimat ist der Mensch verloren“, sagte Landeshauptmann Doskozil zur Präsentation: „Deshalb ist es wichtig, unseren Kindern ein vernünftiges Heimatbewusstsein zu vermitteln.“ Das Burgenland Spiel soll dazu einen wichtigen Beitrag liefern. „Die perfekte Kombination aus Spaß und Wissenserwerb“, nennt es Landesrätin Winkler: „Hier wird das Burgenland abwechslungsreich aus unterschiedlichen Blickwinkeln in seiner Vielfalt abgebildet.“

Bildungsdirektor Zitz verweist auf den pädagogischen Mehrwert, Tourismuschef Tunkel auf das „positive Bewusstsein fürs Land“. Gratulationen an die Bad Sauerbrunner Kinder gab’s von Bürgermeister und Landtagsabgeordnetem Hutter: Unter 209 Einreichungen hatte die Volksschule den ersten Platz beim Wettbewerb erreicht.

Das steckt drin im Burgenland-Spiel

„Dou bin i dahuam“ besteht aus einem Spielbrett mit acht Figuren, Würfel und Drehscheibe, dazu gibt’s je 100 Wissenskarten, Sprach- und Dialektkarten sowie Aktionskarten. Mit den interaktiven Elementen werden Themen wie Berufsorientierung oder gesunde Ernährung ebenso abgebildet wie erneuerbare Energie, Mobilität oder Tourismus und Kultur.

Sprachlich wird der Bogen von den burgenländischen Dialekten bis zu den Volksgruppensprachen Kroatisch, Ungarisch und Romani gespannt; die Mehrsprachigkeit wird auch in Englisch abgebildet.