In einem Schreiben an Landesvize Hans Tschürtz und FPÖ-Bundeschef Norbert Hofer gaben die Bezirksfunktionäre aus Jennersdorf ihren Rücktritt bekannt: Sechs Vorstandsmitglieder – darunter die Bezirksparteivorsitzende und Ex-Nationalratsabgeordnete Petra Wagner sowie Gemeinderat Franz Strobl – sprechen von „innerparteilichen Auffassungsunterschieden“:

Aus „Rücksicht auf den gesamtheitlichen Aspekt der freiheitlichen Partei im Burgenland“ ziehe man Konsequenzen. Eine „sachliche Bereinigung“ sei angesichts der Position von Landesparteiobmann Tschürtz nicht möglich, heißt es in dem Schreiben.

Auf BVZ-Anfrage gab Tschürtz Differenzen zwischen der Jennersdorfer Stadt- und Bezirkspartei als Grund für die Aufregung an. Zu einer „Aussprache“ mit dem Landesparteivorstand seien Wagner und Strobl am Freitag nicht erschienen, das besagte Schreiben sei bereits auf dem Tisch gelegen. Um zu klären, wie es mit der FPÖ in Jennersdorf weitergeht beruft Tschürtz für 9. November einen außerordentlichen Bezirksparteitag ein.