Astrid Eisenkopf: „Ich will Frauen Mut machen“

Man sollte meinen, dass man 2022 nicht mehr über Gleichberechtigung sprechen muss. Warum sind die Systeme noch so festgefahren?

Astrid Eisenkopf: Vieles ist auch historisch gewachsen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, diese Dinge brauchen immer ein wenig länger. Im öffentlichen Bereich haben wir zum Beispiel sehr klare Gehalts-Schemata, aber in der Privatwirtschaft merkt man schon noch, dass eine Frau für die gleiche Tätigkeit noch immer weniger bezahlt bekommt. Das hat vielleicht auch die Ursache, dass Männer anders auftreten oder verhandeln. Auch da muss man Frauen klarer kommunizieren, dass ihnen das genauso zusteht. Oft geht also darum, den Frauen Mut zu machen.

Und worum geht es Ihnen am Internationalen Frauentag?

Eisenkopf: Im Wesentlichen eben darum, auf Gerechtigkeit und Chancen-Gleichheit hinzuweisen. Diese Themen begleiten uns zwar schon sehr lange, sie werden uns aber noch länger begleiten. Das ist nichts, das sich von heute auf morgen ändert. Deshalb ist es ja so wichtig, stetig dranzubleiben. Durch die Pandemie haben wir in den vergangenen zwei Jahren bemerkt, dass sich alte Rollenbilder wieder in den Vordergrund drängen. Durch Homeoffice und Homeschooling waren Frauen über Gebühr wieder mit unbezahlten Arbeiten belastet. Verbesserungen brauchen immer lange, aber das Zurückkippen in Verschlechterungen geht oft sehr schnell.

Ist die burgenländische Frauenstrategie, die Sie vor Kurzem präsentiert haben, in gewisser Weise eine Antwort darauf?

Eisenkopf: Damit wollen wir ein deutliches Signal setzen, um das Thema Gleichberechtigung auch wieder in der Bevölkerung stärker zu verankern. Deshalb haben wir der Frauenstrategie einen sehr breiten Beteiligungsprozess zugrunde gelegt. Ein Online-Fragebogen brachte über 1.600 Rückmeldungen, zwölf Prozent davon von Männern. Daraus haben wir sieben Themenfelder abgeleitet. Da ist von Bildung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis hin zur Gewaltprävention alles enthalten.

Wie will man der Gewalt-Problematik entgegenwirken?

Eisenkopf: Das Thema hat Pandemie-bedingt leider wieder mehr Dringlichkeit, in den Frauenberatungsstellen gab es einen Anstieg von bis zu 25 Prozent. Corona hat vieles zum Negativen verändert. Eine Gewaltpräventions-Strategie ist im Regierungsprogramm unter Federführung des Frauenreferates festgelegt. Dazu wird nun ein Workshop mit verschiedenen Institutionen abgehalten, denn Gewalt betrifft ja nicht nur Frauen, die gibt es genauso im Bildungsbereich, im Pflegebereich oder am Arbeitsplatz.

Wie kreativ muss die Landespolitik sein, um die Frauenstrategie umzusetzen und Strukturen aufbrechen zu können?

Eisenkopf: Alles wird man nicht aus dem Burgenland heraus erledigen können, da fordern wir auch bundesweite Lösungen ein. Ein Paradebeispiel ist für mich der Mindestlohn, der auf den ersten Blick vielleicht keine frauenpolitische Maßnahme ist, aber gerade für Frauen Vorteile bringt, weil sie eher in Bereichen beschäftigt sind, die unter dem Lohn von 1.700 Euro netto liegen. Wir haben erstmals auch männliche Reinigungskräfte, weil das Einkommen stimmt. Man sieht, dass man gesellschaftspolitisch etwas bewegen kann, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Das Drehen an den Gehalts-Schrauben und der Job sind nach wie vor ein Fixpunkt in der Frauenpolitik?

Eisenkopf: Es spielt eine Rolle, denn Einkommen beugt zugleich der Altersarmut vor. Dieses Problem ist bei den Frauen noch ein viel größeres Thema als der Gender-Pay-Gap. Der liegt im Burgenland bei 17 bis 18 Prozent, aber bei den Pensionen liegen wir bei 40 Prozent Unterschied zu den Männern. Das hat zum Teil wieder mit historisch gewachsenen Gründen zu tun und weil das Bewusstsein nicht vorhanden war, wenn Frauen immer Teilzeit gearbeitet haben oder mit Kinderbetreuung beschäftigt waren. Das holst du nie wieder ein. Daher starten wir mit der Arbeiterkammer nun eine Kampagne zur Väterkarenz. Da braucht es Anreize, dann würden junge Väter verstärkt darauf zurückgreifen.

Man muss es also über Kam-pagnen und Anreize versuchen, um die Themen in der Gesellschaft zu verankern?

Eisenkopf: Man kann ja nicht jedem bis ins kleinste Detail im Privatleben mit gesetzlichen Regelungen etwas vorschreiben. Natürlich funktionieren Anreiz-Systeme immer gut. Bei der Väterkarenz könnte man sich an nordischen Modellen orientieren. Und darauf hinweisen, dass es keinen Unterschied macht, ob der Mann oder die Frau zuhause bleibt. Auf der anderen Seite ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch immer ein Thema. Da haben wir Schritte mit der Erweiterung der Öffnungszeiten in Kindergärten gesetzt und würden uns vom Bund auch mehr wünschen. Wenn man dann hört, dass die Kinderbetreuungs-Milliarde einst aus politischen Gründen zurückgehalten wurde, dann ist das auch ein Schlag ins Gesicht.

In der Frauenstrategie wird auch auf nach wie vor vorhandene Stereotype hingewiesen. Was fällt Ihnen besonders auf?

Eisenkopf: Es gibt zum Beispiel über 200 Lehrberufe und 90 Prozent aller weiblichen Lehrlinge wählen noch immer die Klassiker – Bürokauffrau, Einzelhandelskauffrau oder Frisörin. Wenn man das möchte, spricht ja nichts dagegen. Aber mit Workshops für technische Berufe wollen wir mehr Bewegung reinbringen, sich auch etwas anderes zu überlegen.

Versuchen Sie auch im politischen Alltag auf Frauen-Themen oder auf das Gendern in der Sprache hinzuweisen?

Eisenkopf: Das mache ich immer, aber auf wertschätzende Weise. Zum einen formt die Sprache Bewusstsein. Man darf sich nicht in die Gender-Diskussion verstricken, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Zum anderen erkennen Männer gewisse Dinge nicht als Problem, weil es für sie selbst keines ist – ohne das in irgendeiner Art böse zu meinen. Da muss man erklären, weshalb manche Dinge für Frauen sehr wohl eine Herausforderung sind.

Stichwort politischer Alltag: Die SPÖ-Regierung hat bald „Halbzeit“. Wie sehen Sie die derzeitige Lage?

Eisenkopf: Ein ambitioniertes Regierungsprogramm gleichzeitig mit der Pandemie-Bewältigung zu schaffen, ist eine zusätzliche Herausforderung, aber wir sind sehr gut im Plan. Für mich ist der Job Berufung und nicht Beruf, weil ich es wirklich gerne mache. Und ich freue mich, wenn man wieder hinaus zu den Menschen kann, denn davon lebt der Job.

Wie gehen Sie mit der laufenden Kritik der Opposition um?

Eisenkopf: Die politische Kritik gehört bis zu einem gewissen Grad dazu. Hinter den Kulissen laufen die Diskussionen ja oft viel konstruktiver als im Landtag. Kritik nur um des Kritisierens Willen darf man nicht zu sehr an sich heranlassen. Zugleich darf man nicht zu sehr abstumpfen. Da geht es darum, die richtige Balance zu finden.

Diskussionen gibt’s aber auch SPÖ-intern. Schmerzt es Sie, wenn jene zwischen Landeshauptmann Doskozil und Bundesvorsitzender Rendi-Wagner als Mann-Frau-Diskussion dargestellt wird? Sie kennen ja beide Akteure …

Eisenkopf: Deshalb weiß ich auch, dass das keine Mann-Frau-Geschichte ist, das wird nur aufgebauscht. Ich habe es immer so wahrgenommen, dass das nie eine persönliche Sache war. Wir haben im Burgenland unsere Themen, die von den Menschen geschätzt werden. Und um nichts anderes geht es, also um inhaltliche Diskussionen. Es geht nie um die persönliche Ebene, sondern um sozialdemokratische Themensetzungen.

Rendi-Wagner wird als Kanzlerkandidatin aufgebaut, über einen Bundesvorsitz von Doskozil wird spekuliert. Könnten Sie da in die Verlegenheit kommen, sich für eine Seite entscheiden zu müssen, wenn es sich zuspitzt?

Eisenkopf: Nein, gar nicht. Ich glaube, es ist auch klar kommuniziert, dass Hans Peter Doskozil im Burgenland bleiben will. Die Gefahr einer Zuspitzung sehe ich da nicht.

Zu Beginn der Pandemie sind Sie für den Landeshauptmann eingesprungen. Kommt man da auf den Geschmack, selbst Nummer eins sein zu wollen?

Eisenkopf: Ich bin sehr zufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist. Ich mache meinen Job sehr gerne und die Frage stellt sich nicht. Ich gehe davon aus, dass Landeshauptmann Doskozil wieder antreten wird. Also von dem her: Alles gut, so wie es ist!