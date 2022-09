Hans Peter Doskozil: „Heuer wird es ärger als 2015“

Werbung

Gegen die Teuerungen wurde im Land der Klima- und Sozialfonds ins Leben gerufen. Sind Sie von der Intensität der Anträge überrascht?

Hans Peter Doskozil: Ich war im Vorfeld überrascht, dass 30.000 Haushalte im Burgenland unter die Einkommensgrenzen fallen. Das zeigt, wie wichtig Entlastungen sind. Es zeigt auch, dass das Einkommensniveau in Österreich teilweise ein Wahnsinn ist und wir mit unserem Mindestlohn richtig gelegen sind.

Würden Sie sich da von der Gewerkschaft mehr erwarten?

Doskozil: Ich hätte mir vielleicht erwartet, dass der ÖGB auf Bundesebene mutiger auftritt. Wir haben den Mindestlohn schon 2019 als Thema gesetzt – übrigens im Einklang mit der Gewerkschaft, der FSG, die mit der Forderung „zehn Euro netto pro Stunde“ in den AK-Wahlkampf gegangen ist.

Sie sind in gewisser Weise auch auf der Seite der Wirtschaft und fordern mehr Unterstützung. Wie sehen Sie die Situation der Klein- und Mittelbetriebe im Burgenland?

Doskozil: Ich hätte mir nicht erwartet, dass eine Wirtschaftspartei wie die ÖVP überhaupt nichts für Unternehmen macht. Man sieht das beim Jennersdorfer Parade-Unternehmen Lenzing, wo Gefahr besteht, international nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Aus meiner Sicht könnte man sehr wohl eingreifen, und zwar beim Gaspreis.

„Mir ist klar, dass jeder meint, die europäische Gesamtlösung wäre am besten. Auf die können wir hoffen, aber wir dürfen nicht darauf warten, sondern müssen jetzt Schritte setzen.“

Hans Peter Doskozil

Wie sieht also Ihr konkreter Vorschlag aus?

Doskozil: Mir ist klar, dass jeder meint, die europäische Gesamtlösung wäre am besten. Auf die können wir hoffen, aber wir dürfen nicht darauf warten, sondern müssen jetzt Schritte setzen. Wenn die OMV Gasverträge und Lieferverträge zu Preisen wie 2018 hat, kommt das Gas zu diesen Preisen an und wird natürlich gewinnorientiert weiterverkauft. Das ist kein Vorwurf an die OMV, es zeigt aber, wie falsch es war, wesentliche staatliche Institutionen teils zu privatisieren. Die Regierung könnte gesetzlich eingreifen und einen Regulator installieren, wie bei den Netzbetreibern am Energiesektor.

Im Burgenland muss der Strompreis im Jänner ebenfalls erhöht werden …

Doskozil: Im Vergleich zur Energie Allianz hat der burgenländische Stromkunde keine Erhöhungen erfahren. Ich habe immer gesagt, wir schauen uns die Parameter an und die Burgenland Energie hat dazu Überlegungen für die Zukunft. Die gibt es im Übrigen auch für Gas, da arbeiten wir gemeinsam dran.

Sie fordern auch einen Preis-Stopp bei Treibstoff. Wie soll das am schnellsten gelingen?

Doskozil: Wenn man von einem Treibstoffpreis von zwei Euro ausgeht, zahlen wir in etwa einen Euro Steuer. Wenn ich 50 Prozent Steuer reduziere und den Preis bei 1,50 Euro einfriere, müsste das über den Einkauf möglich sein. Die Regierung macht hier nichts, lässt aber zu, dass die CO2-Bepreisung eingeführt wird. Und diese bedeutet für einen südburgenländischen Pendler um rund 600 Euro mehr Kosten im Jahr. Da verstehe ich die Welt nicht mehr!

Was kann der burgenländische Landeshauptmann dagegen machen?

Doskozil: Er kann politisch dagegen auftreten. Und wir werden alle Instrumente in die Hand nehmen. Wir haben auch schon Verfassungsbeschwerden zum Ärztegesetz und zu den Vollspaltenböden eingebracht. Wir werden uns auch das gesetzlich sehr gut anschauen und im Interesse der Bevölkerung auftreten, wo wir können.

„Was die Regierung aber unterschätzt, ist, dass sie sicher nicht bis zur Wahl durchtauchen kann.“

Hans Peter Doskozil

Macht die SPÖ im Bund zu weiche Oppositionsarbeit?

Doskozil: Die SPÖ thematisiert das alles auch auf Bundesebene, man kann jetzt zwar darüber diskutieren, wie stark man sich darauf fokussiert. Angesichts dieser Entwicklung und Regierung wäre es aber fatal, nur über die Oppositionspolitik auf Bundesebene zu reden. Der Fokus ist darauf zu legen, was alles nicht gemacht wird.

Vor Neuwahlen wird sich die Regierung natürlich hüten …

Doskozil: Was die Regierung aber unterschätzt, ist, dass sie sicher nicht bis zur Wahl durchtauchen kann. Diese Krise wird anhalten, der Krieg wird anhalten, die Migration wird anhalten. Und die Regierungsparteien bekommen 2024 mit Sicherheit die Rechnung präsentiert.

Beim Antritt von Karl Nehammer als Kanzler haben Sie gemeint, es gäbe eine Gesprächsbasis – auch weil die ÖVP für Sympathie werben wollte. Gibt’s jetzt noch Gespräche?

Doskozil: Ich glaube, das war die Anfangs-Euphorie seiner Funktion. Dass sich das ein wenig verflacht hat, verstehe ich, das sind die Mühlen des Amtes. Auf der anderen Seite ist es die Ernüchterung, dass er in den Umfragewerten und in den Themen nicht weiterkommt.

Auch die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ludwig war anfangs besser – den Eindruck hat man nicht nur seit der Debatte um die Wien Energie.

Doskozil: Aus welchen Erkenntnissen kommt dieser Eindruck?

Dass Ludwig beispielsweise Ihr Fernbleiben von der SPÖ-Präsidiumssitzung kritisiert hat. Man merkt auch nicht, dass das Burgenland groß die Nähe zu Wien sucht. Oder täuscht dieser Eindruck?

Doskozil: Dieser Eindruck ist richtig. Aber in unserer Themensetzung – sei es beim Mindestlohn, in der Pflege oder bei der Biowende – entwickeln wir im Burgenland nicht nur in der Politik, sondern generell ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das in einer Struktur, wo die Wiener Landesgruppe immer eine der größten war. Dass das nicht immer ganz harmonisch abläuft und dass man sich weiterentwickelt, liegt in der Natur der Sache, das wird aber der Gesamtidee der Sozialdemokratie nicht abträglich sein.

Neben den Teuerungen beschäftigt das Land nach wie vor das Thema Migration. Was sollte jetzt rasch geschehen?

Doskozil: Ich habe zuletzt gesagt, wir werden heuer bis zu 60.000 Aufgriffe haben. Mittlerweile denke ich, es werden mindestens 70.000 oder 80.000 sein, es wird also ärger als 2015. Wir sind in Europa nicht mehr Herr der Lage und in der Bundespolitik hat niemand den Mut, das Asylthema neu zu denken. Ich habe das schon früher formuliert und zum Beispiel Asylanträge außerhalb Europas, möglicherweise in Botschaften, gefordert. Möglichkeiten und Interesse an Allianzen würde es aus meiner Sicht geben.

„Das Ziel ist klar: Wir wollen ein Mehr an Bürgermeistern und Mandaten.“

Hans Peter Doskozil

Sind die Maßnahmen des Bundes nur Lippenbekenntnisse?

Doskozil: Die Bundespolitik antwortet immer gleich: Schlepper bekämpfen, Schwerpunktaktionen, Kooperationen mit anderen Staaten – das sind Dinge, die nicht dazu führen, dass sich etwas ändert. Man will das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Stattdessen muss man die Systemfrage stellen und sich in Europa auf die Beine stellen.

All diese Themen dringen derzeit stark in den Gemeinderatswahlkampf. Wie zufrieden sind Sie mit seinem Verlauf?

Doskozil: Es ist auf jeden Fall anders als ein Landtags- oder Nationalratswahlkampf und dazu stark über die Person des Bürgermeisters definiert. Ich glaube aber schon, dass die SPÖ Zugewinne haben wird. Das Ziel ist klar: Wir wollen ein Mehr an Bürgermeistern und Mandaten.

Gibt es angesichts der Teuerungen seitens des Landes zusätzliche Hilfe für Gemeinden?

Doskozil: Wir schütten jetzt schon einiges an Geld aus; wir überlegen, wie wir in der Burgenland Energie künftig die Dividendenpolitik gestalten, wie wir den sozialen Wohnbau so gestalten, dass er preislich nicht explodiert. Wir bedienen den Sozial- und Klimafonds, was immens viel kostet. Das ist aber leistbar für das Land, weil die Ertragsanteile steigen. Mit den Preissteigerungen wird über den Konsum ja sehr viel Geld in die Steuerkassa gespült, das vergisst der Finanzminister gerne. Über die Ertragsanteile bekommen dadurch Bund, Länder und eben auch die Gemeinden mehr. Diese Seite muss man fairerweise ebenfalls betonen.

Nach wie vor wird die Causa Flugrettung diskutiert. Die Opposition sagt, Sie wollen die ÖAMTC-Hubschrauber weghaben. Was entgegnen Sie?

Doskozil: Meine Verantwortung ist ganz klar, dass die Vergaben korrekt ablaufen. Wir hatten einen Formalfehler, der seitens des Landesverwaltungsgerichts argumentiert wurde. Wenn wir an den Zweitplatzierten vergeben, könnten wir Schadenersatz-pflichtig werden, was ich im Sinne der Steuerzahler nicht akzeptieren kann. Deshalb muss man zurück an den Start.

„Die Flugrettung ist keine Erbpacht für den ÖAMTC. Derjenige, der gewinnt, wird am Ende des Tages weitermachen.“

Hans Peter Doskozil

Der Formalfehler ist dann weg, aber alles andere bleibt wie bei der ersten Ausschreibung?

Doskozil: Wir haben schon Bedacht auf Einwände genommen, etwa, was die Qualität betrifft. Das wird zu einem gewissen Grad bei der Ausschreibung berücksichtigt; man kann ja auch gescheiter werden. Ich lasse mich aber nicht in die Ecke drängen, dass wir den ÖAMTC raushaben wollen. Im Gegenteil, er hat das in der Vergangenheit exzellent gemacht, aber muss akzeptieren, dass es ein Vergaberecht gibt. Die Flugrettung ist keine Erbpacht für den ÖAMTC. Derjenige, der gewinnt, wird am Ende des Tages weitermachen.

Sie haben angekündigt, dass das Burgenland aus der Gastpatienten-Regelung aussteigen könnte. Wie ist der Stand der Dinge?

Doskozil: Im Vorfeld des Finanzausgleichs laufen die Berechnungen. Wir haben ein neues Gremium eingerichtet, um den Weg der Ausrichtung und Attraktivierung der Spitäler neu beschreiten zu können. Das muss Hand in Hand gehen, möglicherweise mit einem neuen Ärztegehalts-Gesetz und Dienstrecht.

Abschließend eine Kulturfrage: Warum kauft das Land das Wiener Lustspielhaus um einen symbolischen Euro?

Doskozil: Weil es sehr günstig war (lacht). Ich will es so beantworten, um nicht alle Ideen preiszugeben: Man kann sich sicher sein, dass wir eine offensive Kulturpolitik betreiben und für die eine oder andere Überraschung sorgen. Das Gebäude ist spannend und mobil und wir hätten den Schritt nicht gesetzt, hätten wir nicht eine Idee dazu.