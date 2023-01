Hans Peter Doskozil: „Man will ja nicht einmal diskutieren“

Werbung

BVZ: 2022 war geprägt von Krieg und Teuerungen. Was erwarten Sie von 2023? Ist eine spürbare Entlastung möglich?

Hans Peter Doskozil: Wir haben die Situation, dass die Burgenland Energie die Preise einfach anpassen muss. Zu hohen Marktpreisen wurden die Gasspeicher gemäß Vorgaben der Bundesregierung gefüllt, was legitim war und jetzt weitergegeben wird. Die Burgenland Energie kann aber Rabattierungen gewähren und sich das bis zu einem gewissen Grad leisten, auch aufgrund der Einnahmen.

Was kosten die Abfederungs-Maßnahmen das Land?

Wir bewegen ein budgetäres Volumen von 40 Millionen Euro, der Wärmepreisdeckel reicht tief in den Mittelstand hinein. Damit bringen wir eine Abfederung zustande, die den Namen verdient. Wenn der europäische Preisdeckel dazukommt, hoffe ich, dass es 2024 doch zu einer Entspannung führt. Aber das erste Halbjahr 2023 wird davon geprägt sein, wie wir die hohen Energiekosten bedecken und abfedern.

Die ÖVP fordert, dass die Burgenland Energie ihre Rücklagen auf die Kunden aufteilt. Was sagen Sie dazu?

Die Burgenland Energie unterliegt als Aktiengesellschaft dem Aktienrecht, da gibt es eine Verantwortung der Vorstände. Wenn man das machen würde, wären die Vorstände am nächsten Tag wahrscheinlich in U-Haft. Das ist eine polemische Ansage. Ein Unternehmen muss ja, damit es stabil bleibt, einen Eigenmittel-Anteil haben. Und zur ÖVP sei noch ergänzt: Wir müssen im Burgenland deshalb 40 Millionen Euro in die Hand nehmen, weil die Bundesregierung – anders als zum Beispiel in Deutschland – bislang keine Wärme- oder Gaspreisbremse zustande gebracht hat.

Wie sieht es mit der Speicherlösung und Wasserstoff-Gewinnung aus? Ist der Durchbruch für 2023 zu erwarten?

Was die Speicherlösung für das Burgenland betrifft, wird 2023 das wesentliche Jahr. Es gibt ja die Kooperation mit dem deutschen Unternehmen CMBlu und wenn dieser Speicher im Echtbetrieb funktioniert, wovon ich ausgehe, dann wird man das sukzessive im Land implementieren.

Und was ist an Entlastungen zusätzlich geplant?

Der Ausstieg aus Öl und Gas muss den Haushalten zumutbar sein. Da machen wir mit der Wohnbauförderung für Sanierungen ein attraktives Angebot. Die Entlastungsmaßnahmen werden wir aber auch nicht über Jahre durchhalten. Und wenn immer das Budget ins Treffen geführt und uns eine Verschuldung vorgeworfen wird – mitnichten: Wir haben in diesem Jahr kein einziges Darlehen aufgenommen. Und zugleich haben wir die Möglichkeit, Projekte wie den sozialen Wohnbau oder die Pflegestützpunkte durchzuführen. Auch das muss man vorfinanzieren und das funktioniert nur, wenn man Reserven hat.

Die Bauland-Abgabe wird besonders heftig diskutiert. Welche Reaktionen bekommen Sie da direkt von den Bürgern?

Es bedarf vielleicht noch mehr an Information und man muss nachjustieren, aber politisch haben wir da schon heftigere Reaktionen bekommen. Man muss auch verstehen, dass es einzig dem Umstand geschuldet ist, dass jemand im eigenen Ort bauen kann, vor allem Junge. Bauland ist zum Bauen da und nicht zum Spekulieren. Man muss die Bauland-Mobilisierung außerdem in Kombination mit der Verordnung sehen, mit der die Grundstückspreise limitiert werden.

Wie funktioniert diese Preis-Limitierung genau?

Indem anhand statistischer Werte Höchstgrenzen für die Aufschließung festgelegt werden. Die Gemeinde kauft Grünland und widmet es mit dieser Limitierung zu Bauland um. Damit kommt man auch im Norden auf einen Quadratmeter-Preis unter 100 Euro, vorrangig für Einheimische und Junge. Da geht es nicht um Mehreinnahmen fürs Land, die sind überschaubar und werden gar nicht extra berechnet.

Mit welchen Projekten wird der soziale Wohnbau gestartet?

Da gibt es schon einige Ideen: In Parndorf haben wir einige Hektar Bauland, ein Projekt ist in Pinkafeld geplant, eines in Günseck. In jedem Bezirk stehen schon Liegenschaften bereit. Und dort werden wir als Land als sozialer Wohnbauträger auftreten. Niemand wird hineingezwungen, aber jeder kann ab der ersten Miete anteilig Eigentum erwerben. Und das in Zeiten, wo die Banken einen hohen Eigenmittel-Anteil fordern und die Zinsen steigen.

Nachdem es Wohnbauförderung nur mehr für ein solches Modell gibt – ist davon auszugehen, dass das Land selbst das Meiste ausschöpfen wird?

Die neuen Richtlinien sehen es so vor: Wenn Wohnbauträger wie die OSG, Pöttschinger oder Neue Eisenstädter die Förderung wollen, müssen sie nach diesen Maßstäben bauen. Wenn sie das nicht umsetzen wollen, wird es vom Wohnbau des Landes gemacht.

Das Thema Migration wird uns ebenfalls begleiten. Zuletzt hat es geheißen, wir hätten keine Asyl-, sondern eine Aufgriffskrise. Wie geht es aus Ihrer Sicht an den Grenzen weiter?

Dass das Asylsystem nicht belastet wird, ist nur eine Beruhigungspille, genauso wie wenn vom Innenminister auf Schwerpunkt-Aktionen verwiesen wird. Wenn das Asylsystem nicht belastet wäre, dann hätte man nicht über Zelte diskutiert. Vor allem auch die Schengen-Diskussion hat gezeigt, wie man agiert. Solche Dinge entstehen auf allen Ebenen über Jahre hinweg, und wenn in Österreich „Nein“ gesagt wird, ist das eine skurrile Verhaltensweise, die in Europa irritiert. Die ÖVP ist in Umfragen an dritter Stelle und hat Probleme, Tritt zu fassen. Da kommt dieses Thema politisch genau recht. Dabei ist es die vergebene Chance, erstmalig das zu bekommen, was wir immer fordern: Verfahrenszentren außerhalb, und zwar an der bulgarisch-türkischen Grenze.

Rechnen Sie im neuen Jahr mit ähnlichen Grenz-Bewegungen?

Ich denke schon, dass es in der gleichen Dimension weitergehen wird. Das kann man auch mit Zäunen, wie in anderen Ländern, nicht lösen, sondern nur verfahrenstechnisch. Dass jemand, der Asyl benötigt, es bekommt und dass das in Europa verteilt wird. Und wer kein Asyl bekommt, muss wirklich zurück ins Heimatland. In Österreich haben wir meiner Meinung nach eine Situation, dass trotz negativer Bescheide geschätzte 90 Prozent nicht zurückgehen, sondern bleiben.

Sie planen auch eine Neuauflage der Akut-Ordinationen, also sozusagen kleinere Ambulanzen. Wie stehen diese Pläne?

Ziel ist es, zunächst zwei Standorte in Oberwart und Eisenstadt ins Laufen zu bringen. Es gibt in gewissen Fachbereichen ein Versorgungsproblem, ebenso eines mit der Versorgung am Wochenende. Das muss leider akzeptiert werden, wenn die Kurie der niedergelassenen Ärzte freiwillig keine Wochenend-Dienste mehr machen will. Mit einer neuen, vorgelagerten Ambulanz-Struktur soll aber Ärzten aus dem niedergelassenen Bereich ein Angebot gemacht werden, sie bekommen stundenweise nach Werkvertrag bezahlt und können die vorhandene Struktur nutzen. Ich denke, dass das gut angenommen wird. Was die Finanzierung betrifft, soll für die Ärzteleistung eine Wahlarzt-Verrechnung geboten werden. Das kann die ÖGK nicht verweigern, selbst wenn es keinen Kassenvertrag gibt.

Das heißt, für die Bevölkerung wird es bald wieder zusätzliche Anlaufstellen zu den Randzeiten geben?

Das muss wachsen und wenn es von den Ärztinnen und Ärzten angenommen wird, soll es laufend erweitert werden. Vorerst startet das Angebot mit Containern, am Ende des Tages sollte eine solche Einheit in jedem Bezirk dem Spital vorgelagert sein. Und das durchaus auch zu Zeiten, wo die Ambulanzen überlaufen sind. Es geht auch darum, die Spitäler zu entlasten und Kosten zu verlagern.

Die nächste Nationalratswahl steht 2024 an, die Landtagswahl 2025. Wo wollen Sie als Spitzenkandidat antreten?

In der Politik kann man das nie 100-prozentig sagen. Mein Credo ist: Wenn man als Spitzenkandidat in die Wahl geht, muss man die Partei tragen und die Werte müssen passen. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, hoffe ich, dass ich 2025 als Spitzenkandidat im Burgenland antreten werde.

Bei internen Diskussionen – wie nach der Umfrage, die Ihnen bessere Werte als Rendi-Wagner gebracht hat – geht es also rein um Spekulationen?

Diese Umfrage ist von uns gekommen, das ist schon richtig. Für mich geht es darum, welches Potenzial abrufbar wäre. Auf der einen Seite liegt die ÖVP fast darnieder, auf der anderen Seite fährt die FPÖ wieder Spitzenwerte ein, ohne etwas zu tun. Wenn die Sozialdemokratie fragen muss, wie wir Erster werden können, ist das ein Drama, weil das Potenzial größer wäre. Es soll also durchaus ein bisschen wachrütteln.

Haben Sie das Gefühl, damit in der Partei durchzudringen?

Es gibt viele, die diese Sichtweise bestätigen, aber ich muss akzeptieren, dass es verschiedene Meinungen gibt oder Dinge verhindert werden. Es geht mir auch nicht so sehr um Personen. Mit Bürgermeister Ludwig oder Persönlichkeiten in anderen Landesregierungen gibt es vielleicht einige, die das ebenso machen könnten. Aber man ist ja nicht einmal bereit, darüber zu diskutieren, sondern spitzt das immer nur auf die derzeitige Vorsitzende und mich zu. Man sollte sich überlegen, welche Themen zu setzen sind. Für mich ganz klar: Der Mindestlohn ist das beste Thema, das wir je gesetzt haben. Ebenso wie Pflege oder medizinische Leistungen für jeden zugänglich zu machen – das müssen ureigenste sozialdemokratische Themen sein. Auf der anderen Seite stört mich auch das subtile Anbiedern an die ÖVP, das es von gewissen Teilen gibt.

Geht es bei der Kandidaten-Frage nicht auch ein wenig darum, dass mit Doskozil an der Spitze das Eingreifen des Wiener Bürgermeisters nicht mehr so leicht wäre?

Das sollen andere beurteilen. Ich will nur so viel sagen: Als es den Wechsel von Werner Faymann zu Christian Kern gegeben hat, da war Kern auch nicht der Kandidat des Wiener Bürgermeisters. Da haben sich mit Wien und Niederösterreich die zwei größten Länder einen gewissen Gerhard Zeiler gewünscht, oder? Und er ist es nicht geworden.