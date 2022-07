Norbert Darabos: „So gesehen geht mir die Politik nicht ab …“

Werbung

BVZ: 50.000 Besucher wurden in der 100 Jahre-Burgenland-Ausstellung bereits gezählt. Eine Zahl, die Sie aus mehreren Gründen freut, oder?

Norbert Darabos: Tatsächlich gibt es ja noch viel mehr Besucher auf der Burg, aber für die Jubiläums-Schau hatten wir uns vorgenommen, innerhalb eines Jahres bis zum 14. August 30.000 zu erreichen – die hatten wir schon im November des Vorjahres. Es ist also ein großer Erfolg für uns, und das trotz Lockdowns und Pandemie.

Der große Plan ist jetzt, diese Jubiläums-Schau weiterzuführen. Wie läuft das genau ab?

Darabos: Aufgrund des Erfolges werden wir die Ausstellung auch im nächsten Jahr, sozusagen zu „101-einhalb Jahre Burgenland“, zeigen. Zugleich arbeiten wir am Haus der Zeitgeschichte: Der Mantel der Ausstellung wird hier als Herzstück beibehalten, dazu gibt es Sonderausstellungen, auch zu „populären“ Themen. Für die erste Schau schwebt mir da das Thema der Flüchtlingsbewegungen vor, das zeigt, wie im Burgenland bis zum heutigen Tag immer wieder geholfen wurde.

„Die politische Gesinnung legt man ja nicht an der Garderobe ab.“ Norbert Darabos sieht sich heute aber als Historiker. Auf Burg Schlaining ist er auch im Friedens-Einsatz. Foto: Millendorfer

Burg Schlaining hat auch als Sitz des Friedenszentrums eine wichtige Position. Ist das im Land zu wenig bekannt?

Darabos: Ein wesentlicher Plan ist es, das Zentrum wieder in Richtung Friedensuniversität aufzubauen. Wir begehen im Oktober das 40-jährige Bestehen, unter anderem mit Alexander Van der Bellen und Heinz Fischer – und wir haben eine sehr hohe Kompetenz in der Friedensforschung. Es gibt Projekte im Sudan, in Israel und Palästina, im Irak. Dabei wird direkt zwischen Konfliktparteien vermittelt, zwischen Rebellen und Regierung. Das passiert vor Ort, es gibt aber auch Treffen auf Burg Schlaining. Das Institut ist auf europäischer Ebene sehr anerkannt und nach dem schwedischen Institut „SIPRI“ Nummer zwei in Europa. Als Präsident will ich nun noch stärker aufzeigen, was hier alles gemacht wird.

Kann man also sagen, dass Sie mit Ihren neuen Positionen so richtig angekommen sind?

Darabos: Das kann man durchaus so sagen. Mich kennen ja viele Menschen aus der Politik und wenn ich täglich auf der Burg bin, reden sie mich auch direkt an und loben die Ausstellung. Das sind zu 98 Prozent immer positive Reaktionen und wir haben auch volle Unterstützung seitens des Landes. Es ist ein anderer Zugang, in der Politik ist man jeden Tag in der Öffentlichkeit gefordert, hier bin ich als Historiker gefordert. Das macht sehr viel Spaß.

„Mir geht es eher um Europa- und Bundespolitik. Ich bin auch nicht auf Twitter, noch nicht ...“

Da es ja nach wie vor politische Berührungspunkte gibt – halten Sie sich bewusst zurück?

Darabos: Ich bin ein politischer Mensch und ich würde mich gerne fast täglich zu politischen Themen äußern. Das mache ich aber nicht. Meine Tätigkeit übe ich natürlich unpolitisch aus, aber ich habe eine Gesinnung, die legt man ja nicht an der Garderobe ab.

Gibt es von Ihrer Seite Tipps für das Regierungsteam oder für den Landeshauptmann?

Darabos: Tipps gebe ich keine. Ich bin noch in der SPÖ tätig, aber nicht in führender Position. Mir geht es auch eher um Europa- und Bundespolitik. Ich bin auch nicht auf Twitter, noch nicht …

Die Landes-SPÖ fordert Neuwahlen im Bund. Ist aus Ihrer Sicht genau jetzt die Zeit für den Regierungs-Anspruch?

Darabos: Ich habe vier Wahlkämpfe geführt und gewonnen und die habe ich immer auf die Kernthemen der Sozialdemokratie ausgelegt. Mit dem Ukraine-Krieg ist die Situation eine andere, doch die SPÖ ist aus meiner Sicht gut beraten, den Wahlkampf auf Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Gesundheitspolitik aufzubauen. Denn da ist die SPÖ der Schmied und nicht der „Schmiedl“. Andere Themen sind natürlich abzuarbeiten, aber Teuerung, Inflation, Wohnen – das sind die Kernthemen, die die Menschen beschäftigen.

Also jene Themen, die auch Landeshauptmann Doskozil anspricht. Sehen Sie einen Konflikt mit Bundesparteichefin Rendi-Wagner um den Führungsanspruch in der SPÖ?

Darabos: Ich habe ein gutes Verhältnis zu beiden und es geht nicht um den Führungsanspruch. Es gibt eine Vorsitzende, es gibt einen Landeshauptmann und das ist aus meiner Sicht gut aufgeteilt. Fakt ist, dass die SPÖ in den Umfragen vorne liegt. Ich habe ja viele Umfragen gesehen, die sind nicht gefaked, wie andere früher von der ÖVP.

„Peter Pilz hat mich damals wider besseren Wissens angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat ja bestätigt, dass ich nichts falsch gemacht habe. “

Beim Thema Umfragen gibt es ja jetzt neue Ermittlungen um Absprachen. Auch Ihr Name wird dabei genannt …

Darabos: Das ist für mich eine Frechheit. Da geht es um Umfragen, die zwischen 2009 und 2013 von der SPÖ in Auftrag gegeben wurden, da war ich in keiner Funktion. Es ist außerdem ein Unterschied, wenn die SPÖ eine Umfrage in Auftrag gibt und bezahlt; im anderen Fall hat das Finanzministerium offensichtlich Umfragen der ÖVP bezahlt. Ich habe es schon ein bisschen satt, dass ich in eine Sache hineingezogen werde. Das ist das zweite Mal nach der Eurofighter-Geschichte.

Wie sehen Sie diese Geschichte aus heutiger Sicht?

Darabos: Peter Pilz hat mich damals wider besseren Wissens angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat ja bestätigt, dass ich nichts falsch gemacht habe. Aber es ist schon die Frage, ob die Politik dauernd in den Gerichtssaal getragen werden muss, vor allem, wenn es keine Substanz gibt. So gesehen geht mir die Politik nicht ab.

„Verfolgen“ Sie die Eurofighter also immer noch?

Darabos: Man kann jetzt über die Eurofighter diskutieren: Sie wurden ja zur Luftüberwachung angeschafft, nicht als Kriegsflugzeuge. Deshalb war ich stolz, dass ich die Einsparung von 370 Millionen Euro für die Republik erreicht habe. Da gibt es eine Anekdote, als ich einmal in Wien auf der Straße gegangen bin – ein Mann und seine Frau sind mir entgegengekommen, und er hat gesagt: „Das ist der, der die Eurofighter gekauft hat!“ Ich dreh mich um und sage: „Entschuldigung, ich hab die Eurofighter nicht gekauft. Ich habe versucht, den Kauf zu verhindern.“ Er sagt: „Erzählen Sie mir keinen Schmäh …“ Das ist die Darstellung, die falsche Wahrnehmung bleibt hängen. Das war für mich schon ein prägendes Erlebnis.

„Als Präsident des Friedensinstitutes plädiere ich dafür, dass man rasch eine Friedenslösung findet, und dass man vielleicht – selbst wenn es nicht populär ist – gewisse jetzt geschaffenen Realitäten akzeptiert.“

Ein politischer Schwenk ins Land: Wie sehen Sie da die Stimmung angesichts der SPÖ-Alleinregierung?

Darabos: So wie es der Landeshauptmann anlegt, finde ich es richtig. Initiativen wie den Mindestlohn oder Wohnbau-Projekte, das muss man durchziehen und wenn man die absolute Mehrheit hat, kann man das auch. Die Opposition muss und darf kritisch sein, aber ich bekomme auch in persönlichen Gesprächen oft bestätigt, dass die Politik ankommt.

Muss der „starke Staat“ in Zeiten wie diesen seine Verantwortung wahrnehmen oder sehen Sie, wie die Opposition, auch „Verstaatlichungs-Tendenzen“?

Darabos: Da gibt es 100-prozentige Loyalität zum Landeshauptmann, weil das jetzt einfach auch angesagt ist. Ich sehe das nicht als „Verstaatlichung“, sondern als Richtlinien-Kompetenz, die richtig eingesetzt ist.

Nach der Pandemie haben wir jetzt Krieg in Europa. Wie kann es in der Ukraine weitergehen?

Darabos: Als Präsident des Friedensinstitutes plädiere ich dafür, dass man rasch eine Friedenslösung findet, und dass man vielleicht – selbst wenn es nicht populär ist – gewisse jetzt geschaffenen Realitäten akzeptiert. Eines ist klar: Das ist ein Angriffskrieg Putins, als neutraler Staat stehen wir humanitär auf der Seite der Ukraine, das hat Landeshauptmann Doskozil ja auch im Burgenland bewiesen. Aber in der jetzigen Situation habe ich das Gefühl, dass die Ukraine das, was sie sich wünscht, nicht mehr schaffen kann – nämlich die Rückeroberung einzelner Gebiete. Es wäre höchst an der Zeit für echte Friedensverhandlungen. Das wäre für Europa eine wichtige Entscheidung.

Sie haben Präsident Putin ja auch persönlich kennengelernt. Wie haben Sie ihn erlebt?

Darabos: Er war zu Gast bei der Europameisterschaft der Judoka, damals war ich Sportminister. Er ist neben mir gesessen und du hast dir gedacht, das ist sozusagen ein „normaler Mensch“. Dass sich das so entwickelt, ist auch vom Menschlichen her für mich nicht nachvollziehbar. Ich hatte zum Beispiel auch Gespräche mit Assad in Syrien. Da sitzt du dann einem Menschen gegenüber, der ganz anders erscheint, als er im politischen Handeln eigentlich tickt, nämlich als Diktator.

Angesichts der vielen Episoden in Ihrem Leben – drängt sich da auch ein Buch auf?

Darabos: Das will ich tatsächlich machen, vielleicht zu meinem 60. Geburtstag. Es ist viel passiert, ich hatte viele Erlebnisse, auch dramatische, als Verteidigungsminister in Krisengebieten. Diese Friedenseinsätze waren für mich immer das Herz, eine zentrale Legitimation für das Bundesheer. Die Krisenkompetenz, das hat mich angetrieben. Und als Präsident des Friedenszentrums bleibt das für mich gerade auch in der jetzigen Zeit das wichtigste Thema.