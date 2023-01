Thomas Steiner: „Der BEWAG-Gewinn ist Geld der Burgenländer“

Werbung

Sie kritisieren das Pflegemodell der Landesregierung, das Land in 28 Regionen mit je einem Pflegestützpunkt zu teilen – wieso?

Thomas Steiner: Diese – gegen den Willen aller Organisationen – eingeführten Zentralisierungen führen dazu, dass Pflegebedürftige sich nicht mehr die Pflegeorganisation aussuchen können, sondern das Land sie zuteilt. Das spiegelt die gesamte Ideologie der Landesregierung wider: Ich muss mir jetzt vorschreiben lassen, welches Instrument ich lernen soll, welchen Sport ich machen soll und von wem ich mich pflegen lassen soll. Das ist eine Bevormundung, die gegen den Grundgedanken des Hilfswerks ist.

Koordinieren Sie sich mit anderen Pflegeorganisationen?

Steiner: Man merkt bei den Ausschreibungen, dass es nicht um die Sache geht, sondern das Land die Gebietshoheit haben will. Landesrat Leonhard Schneemann hat im Landtag gesagt, dass bei den Ausschreibungen schon geschaut wird, dass jede Organisation das bekommt, was sie will. Das Land stellt sich das zu leicht vor, aber 140 Millionen Euro für Pflegezentren sind nicht leicht zu stemmen. Da kommt auch noch die Pflegetätigkeit selbst dazu.

Eisenstadts Bürgermeister und Hilfswerk-Präsident im BVZ-Gespräch. Foto: Kaiser Foto: Kaiser

Kann man also sagen: Wohnortnahe Pflege ist gut, aber die Umsetzung nicht?

Steiner: Über die Wohnortnähe kann man streiten. Wir bieten in Eisenstadt seit 2007 wohnortnahe Pflege an, zwischen sieben und zehn Personen nehmen diese in Anspruch. Und bei uns ist Zentrumsnähe mit Stadtbus und Citytaxi gegeben, in kleineren Gemeinden muss man die zu Pflegenden ja erst einmal dorthin bringen. Da wird es Private geben, die sich das leisten können, aber andere wieder nicht. Das Land führt so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft ein. Ich fordere den Rechtsanspruch auf Pflege, so wie auf Betreuung im Kindergarten.

Haben nicht alle das Recht auf Pflege?

Steiner: Es gibt keinen Rechtsanspruch, das soll das Land gesetzlich verankern. Stattdessen wird nun die Wahlfreiheit komplett genommen.

Sie geben dem Pflegemodell also kaum Erfolgschancen?

Steiner: Es wird scheitern und man wird – wie im Land üblich – Änderungen machen, um das unter den Teppich zu kehren.

Was wäre eine Alternative?

Steiner: Wir haben ein bestehendes Modell! 140 Millionen Euro für Standorte – es wäre besser gewesen, dieses Geld den Pflegeorganisationen zu geben, um Fachkräfte anzuwerben.

Sie sind also auch gegen die Standorte?

Steiner: Ich bin gegen das Gesamtkonzept.

„Man muss junge Menschen animieren, in den Beruf einzusteigen, etwa mit der Pflegelehre und einer Imagekampagne.“

Wie können Ältere in den Alltag eingebunden werden?

Steiner: Die Familie ist nach wie vor die größte Pflegeeinrichtung, die es gibt, mit etwa 8.000 Pflegenden im Burgenland. Beim Land haben sich nur 150 anstellen lassen. Das kommt wohl auch daher, weil es viele arbeitsrechtliche Problemstellungen gibt, wie den fehlenden Urlaubsanspruch. Das Modell ist also kolossal gescheitert, man hätte lieber Fachpersonal unterstützend für Heimpflege finanzieren sollen. Das hätte den Menschen mehr gedient.

Die NÖ-Landesregierung hat thailändische Pflegekräfte angeworben. Ist das bei uns auch empfehlenswert?

Steiner: Die Idee ist nicht neu, das Hilfswerk überlegt derzeit, Fachkräfte aus Lateinamerika abzuwerben. Das kann aber nicht die Lösung sein. Man muss junge Menschen animieren, in den Beruf einzusteigen, etwa mit der Pflegelehre und einer Imagekampagne.

Ist so ein schwerer Job nicht auch unterbezahlt?

Steiner: Es ist nicht die Bezahlung allein, es geht um Anerkennung, aber auch um Rahmenbedingungen. Das steht so viel Bürokratie an, hier könnte das Land sehr leicht entlasten. Es ist wichtig zu dokumentieren, aber da wird – wie so oft in Österreich – auch übertrieben.

Der Job ist eben auch nicht jedermanns Sache.

Steiner: Schon, aber man bekommt auch sehr viel zurück. Man muss jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich das anzuschauen, eben durch die Pflegelehre oder durch Schulen, die Einblick in das Berufsbild bieten. Ich hab mir das Leben im Altersheim als Bürgermeister sehr genau angeschaut. Es gibt da natürlich eine Hemmschwelle, aber die gibt es im Spital für medizinisches und Pflege-Personal auch.

„Die BEWAG – ich nenne sie immer noch so – soll gemeinwirtschaftlich denken und nicht mit der Berufung aufs Aktienrecht auf Kosten der Menschen Gewinne einstreifen. Das sind Schmähparaden!“

Wie geht Eisenstadt mit der Teuerungswelle um?

Steiner: Die Energiekosten sind von 0,8 auf über drei Millionen Euro gestiegen. Dazu kommt, dass Eisenstadt besonders kostenintensive Posten hat, wie das Sportzentrum. Um einzusparen, haben wir die Straßenbeleuchtung um 30 Prozent verringert, die öffentliche Beleuchtung für das Rathaus abgedreht und die Sauna geschlossen. Wir mussten auch die Gebühren anpassen, sonst haben wir irgendwann so viele Schulden, dass wir den Betrieb nicht aufrecht erhalten können. Wir haben aber unterstützende Maßnahmen für Menschen, die sich das Leben nur noch schwer leisten können, etwa eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses.

Wie stehen Sie zur Preispolitik der Burgenland Energie?

Steiner: Die BEWAG – ich nenne sie immer noch so – soll gemeinwirtschaftlich denken und nicht mit der Berufung aufs Aktienrecht auf Kosten der Menschen Gewinne einstreifen. Das sind Schmähparaden! Sharma und Doskozil konnten ja auch im Alleingang eine Nicht-Erhöhung machen. Der BEWAG-Gewinn ist das Geld der Burgenländer!

Was ist Ihre Kritik am Wärmepreisdeckel?

Steiner: Der Anspruch auf diesen richtet sich nach dem Haushaltseinkommen. Eine Einzelperson mit dem sehr guten Jahreseinkommen von 63.000 Euro bekommt ihn, eine Familie mit nur einem Euro mehr, nicht – das ist unsozial und nicht treffsicher. Man hätte ja einfach das Haushaltseinkommen gewichten, also durch die Anzahl der Personen in einem Haushalt dividieren können. Auch der Anti-Teuerungsbonus des Landes ist zu hinterfragen: 30.000 Haushalte hätten profitieren sollen, am 31.12. war Antragsende, wenn ich von unseren Zahlen in Eisenstadt hochrechne, können es landesweit nicht mehr als 7.000 sein.

„Umweltfreundlicher als der Bau der Zug-Schleife ist eine kurzgetaktete Stadtbuslinie nach Müllendorf, das hätte den Vorteil, dass wir Großhöflein und Müllendorf ins Stadtbusnetz einbinden können.“

Wann kommt der Zug von Eisenstadt nach Wien?

Steiner: Viele sagen, dass wir einen brauchen. Ich habe einen anderen Zugang: Ich bin von Kleinhöflein schneller in Müllendorf, wo ich die Direktverbindung habe. Umweltfreundlicher als der Bau der Zug-Schleife ist eine kurzgetaktete Stadtbuslinie nach Müllendorf, das hätte den Vorteil, dass wir Großhöflein und Müllendorf ins Stadtbusnetz einbinden können. Wenn wir das Geld für die Schleife für die Erweiterung des Stadtbusnetzes bekommen, wäre die Finanzierung auf Jahrzehnte gesichert.

Woran liegt es, dass die ÖVP in Umfragen so weit zurückliegt?

Steiner: Ich würde Umfragen nicht für bare Münze nehmen. Außerdem ist die Politik extrem kurzlebig. Wir werden im Bund wieder Aufwind bekommen und auch im Land haben wir wichtige Oppositionsarbeit geleistet, indem wir zeigen: Wo Doskozil regiert, wird abkassiert. Siehe Baulandmobilisierungsabgabe, da kommt ein Rückzieher nach dem anderen und das ist auf unsere Oppositionsarbeit zurückzuführen. 2025 haben Menschen die Richtungsentscheidung zu treffen: Bevormundungspolitik – was soll ich essen, welchen Sport soll ich machen – oder Eigenverantwortung, also unser Modell. Die ÖVP muss jetzt von der Opposition zur Option werden.

Glauben Sie, wird Hans Peter Doskozil der Gegner der ÖVP bei der Landtagswahl 2025?

Steiner: Ich würde mir wünschen, dass Doskozil kandidiert, sonst hat die SPÖ eine Ausrede für die verbrannte Erde, die er hinterlässt. Dieser Verantwortung muss er sich selber stellen.