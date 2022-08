Thomas Steiner: „Pflege ist ein Menschenrecht“

Werbung

BVZ: Eisenstadt hat ein eigenes Mindestlohn-Modell und das Budget, um Entschlüsse ohne die Landesregierung umzusetzen – führen Sie die Stadt in mancher Hinsicht bewusst als „Gegenmodell“ zum Land?

Thomas Steiner: Die Zusammenarbeit mit dem Land ist wie eine Welle: mal besser, mal schlechter. Es gibt unterschiedliche Ansichten und das ist ja auch legitim – etwa beim Mindestlohn. Ich bin der Meinung, dass Ausbildung sich lohnen muss, und ich sehe Nachteile für die Mitarbeiter, zum Beispiel mit weniger Urlaubstagen. Das Eisenstädter Modell rechnet sich einfach besser, die SPÖ hat das aber über die Aufsichtsbehörde verhindert. Hier geht es der SPÖ nicht um Sache, sondern um Meinungsmache. Und bei Themen wie dem Sportinfrastruktur-Ausbau, gerade was das Eisenstädter Hallenbad betrifft, ist es für mich unverständlich, dass das Land nicht mitzieht. Ich bleibe dran. Es gibt aber grundsätzlich eine Gesprächsbasis, denn das gebietet allein schon das jeweilige Amt.

Sie wurden im Vorjahr Hilfswerk-Präsident. Mit welchen Zielen sind Sie gestartet?

Mir ist es ein persönliches Anliegen, die Pflege abzusichern. Das ist ein Zukunftsthema, das nicht leichter werden wird. Die Meisten haben schon erlebt, wie schwer es ist, die beste Pflege für Familienangehörige zu finden. Mir ist es daher wichtig, dass das Hilfswerk auf soliden Beinen steht.

Bald nach Ihrem Antritt wurde von der Landesregierung die Pflegereform präsentiert …

Hier werden aus meiner Sicht funktionierende Strukturen zerschlagen, und ich verstehe nicht, warum. Das Ziel ist scheinbar, alles zu monopolisieren, zu verstaatlichen, dabei ist die Vielfalt und die Wahlfreiheit bei der Pflege für mich ein Menschenrecht. Für die Betroffenen ist die Situation nicht leicht. Man sollte uns einfach arbeiten lassen, die Rahmenbedingungen verbessern und den Beruf attraktiver machen. Andere Pflege-Organisationen, auch welche, die der SPÖ näher stehen, sehen das nicht anders.

Wie kann man nun den Beruf attraktivieren und den Pflegekräftemangel bekämpfen?

Die Pflegelehre wäre ein wichtiger Beitrag. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze und eine Image-Kampagne. Das sind Mitarbeiter, die für die Gesellschaft sehr wichtig sind, aber nicht die notwendige Wertschätzung bekommen. Daran müssen wir alle arbeiten. Auch muss der Zugang von ausländischen Pflegekräften aus meiner Sicht erleichtert – und nicht erschwert – werden. Denn es wird immer schwieriger, diese zu gewinnen, das Lohnniveau in den Nachbarländern steigt, das Personalthema aber wird uns weiter beschäftigen.

Die Landesregierung will nun regionale Pflege-Stützpunkte bauen. Wie stehen Sie dazu?

Das Land hätte die Möglichkeit, Bestehendes zu unterstützen. Wieso sollen stattdessen 71 Häuser neu gebaut werden? Das sind enorme Kosten, ohne zu wissen, was genau da hinkommen soll, das halte ich für gewagt. Wir haben eine ganze Reihe von Anträgen ans Land gestellt, um unsere Heime, von denen einige eher klein sind, um zehn bis 15 Betten auszubauen. Hier vermisse ich aber ein Entgegenkommen, und über den Hebel der Tagsatzvereinbarungen sitzt das Land da am längeren Ast. Die Wartelisten bei den Betroffenen wären aber lang genug.

Sollte diese Art der Finanzierung geändert werden?

Vielbeschäftigt. Im Büro im Eisenstädter Rathaus sammelt Thomas Steiner die Andenken an die Spatenstiche für zahlreiche Bauprojekte rund um die Landeshauptstadt. In seiner Funktion als ÖVP-Abgeordneter sieht er derzeit auch im Land mehrere „Baustellen“. Foto: Foto WolfgangMillendorfer

Nicht die Art der Finanzierung, sondern die der Vergabe muss sich ändern. Der frühere Landesrat Peter Rezar, mit dem ich auch einige Sträuße ausgefochten habe, hat damals unparteiischer entschieden. Das vermisse ich heute.

Sie erwarten sich also mehr Kommunikation vonseiten der Landesregierung?

Die Hilfsorganisationen sind die Experten; in der ARGE Hauskrankenpflege geht es um die Interessen der Bevölkerung. Der Pflege-Job ist körperlich und mental enorm schwierig, man muss dem Personal Hilfestellung geben und nicht verunsichern – so wie es vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den ersten Meldungen ging. Die wollen ja nicht den Arbeitgeber wechseln, sondern bei uns bleiben. Ich hoffe, dass die Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird.

Sie glauben also nicht, dass von der Pflegereform alle Punkte übrig bleiben werden?

Das sehen wir ja öfter, dass der Landeshauptmann etwas schnell und groß ankündigt und dann an der Realität sieht, dass es nicht so leicht geht.

Als Rechnungshofausschuss-Obmann im Landtag haben Sie wiederholt die Gründung neuer Landesgesellschaften kritisiert. Wo liegt in Ihren Augen das Problem bei diesen Neugründungen?

Das Fragerecht des Landtages wird durch die Auslagerung verhindert, wir können ja nicht in Privatunternehmen reinschauen. Das Land ist dadurch extrem intransparent geworden, ich sage, wir sind das intransparenteste Bundesland. Dem Landtag bleibt daher bei der Kontrolle nur der Weg zu den Rechnungshöfen. Das ist mühsam, dauert lange und man stößt bei der Prüfung an natürliche Grenzen. Der Landesrechnungshof hat ja nur eine bestimmte Anzahl an Prüferinnen und Prüfern. Und der Verdachtsfall im BELIG-Bericht wurde vor mehr als einem Jahr an die Staatsanwaltschaft weitergegeben – was ist seither passiert? Wir haben ein massives Kontrolldefizit im Land.

Wie beurteilen Sie die finanzielle Situation des Landes?

Die Landesholding hat erst fünf Millionen Gesamtgewinn ausgewiesen. Aber die einzige „Gewinn-Tochter“ ist die Burgenland Energie mit zehn Millionen plus. Das heißt für mich, alle anderen haben fünf Millionen Minus gemacht. Und selbst das sind aus meiner Sicht Gewinne am Rücken der Strom- und Gas-Kunden. Die Burgenland Energie hat 300 Millionen Euro an Rücklagen. Die sollten aufgelöst und den Kundinnen und Kunden zurückgegeben werden.

Die Gründung von Tochter-Unternehmen kann ja aber auch Sinn ergeben, oder?

Wir haben in Eisenstadt genau eine einzige. Und beim Land sind Aufgaben ausgelagert worden, wie das Schlamm-Abpumpen im Neusiedler See – dafür braucht es doch wirklich keine Tochterfirmen.

Sind Sie mit der Wahl des neuen Rechnungshof-Direktors zufrieden?

Ich habe Rene Wenk beim Hearing kennengelernt. Der Prozess war transparent, es gab mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, und das ist unbestritten eine gute Wahl. Ich gehe davon aus, dass er die Arbeit genauso gut machen wird wie sein Vorgänger Andreas Mihalits. Das wird der Prüfmaßstab für den neuen Direktor. Die Landesregierung hätte übrigens auch die Möglichkeit, dem Landtag über die Gesellschaftsverträge Einblick in ausgelagerte Töchter zu geben. Das macht Eisenstadt auf Gemeindeebene.

Wie bewerten Sie die Rolle der Opposition im Land?

Eine absolute Mehrheit bedeutet eine weitaus größere Verantwortung, das ist mein Zugang. In Eisenstadt sind nur acht der 600 Gemeinderatsbeschlüsse ausschließlich mit den Stimmen der ÖVP beschlossen worden. Im Land ist das nicht nur anders, da habe ich den Eindruck, dass der Landeshauptmann überhaupt alles alleine macht.

Was würden Sie anders machen?

Es wäre gut, wenn die Opposition sich in bestimmten Grundpositionen einig ist, das Haupt-Thema sind natürlich die Kontrollrechte.

Wie beurteilen Sie die Lage der Bundes-ÖVP. Muss man sich nach der Ära Sebastian Kurz noch immer neu erfinden?

Ich bin bei der ÖVP, weil sie Grundwerte hat wie Solidarität, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Diese Werte sind unabhängig davon, wer gerade Bundesparteiobmann ist, ob wir in der Regierung oder Opposition sind. Die ÖVP muss sich daher nicht neu erfinden. Wichtig ist, dass Politik für das Gemeinwohl gemacht wird und nicht für Einzelinteressen. Das ist auch mein Credo in der Stadtpolitik.

Ihre persönliche Bilanz der Ära Kurz?

Es ist kein Geheimnis, dass ich Kurz-Unterstützer der ersten Stunde war und ich halte ihn nach wie vor für eines der größten Polit-Talente der Zweiten Republik. Ich bin der Meinung, dass ihm übel mitgespielt wurde und dass sich Allianzen gegen ihn gebildet haben, die sein Image beschädigen wollten. Ich bin mir aber sicher, dass sich diese Vorwürfe in Luft auflösen werden. Ich sehe das sehr kritisch, dass Vorwürfe veröffentlicht werden und Vorverurteilungen stattfinden. In Österreich sollte immer noch die Unschuldsvermutung gelten – und nicht die „Schuldsvermutung“.