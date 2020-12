BVZ: Herr Landeshauptmann, das Jahr 2020 scheint ein wenig wie eine Achterbahn: Wahlsieg, Ihre Stimmband-Operation, dann Corona und Commerzialbank und jetzt hatten Sie selbst Covid. Was war das Schlimmste in diesem Jahr?

Hans Peter Doskozil: Die schwierigste Situation für mich persönlich war, dass die Operation im März gelingt. Davor hat zumindest ein Arzt gesagt, ich brauche einen Beruf ohne Stimme.

Sehen Sie Corona nach Ihrer Erkrankung jetzt anders?

Die Herausforderung war, zu dem Zeitpunkt, als ich schon negativ war, permanent mit Fieber und Migräne umgehen zu müssen. Wenn man sich hineindenkt, wie es meinem bald 83-jährigen Vater in der Situation gehen würde, denkt man natürlich anders. Die Zahlen zeigen, dass es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist.

Hat man es vielleicht auf die leichte Schulter genommen?

Im März und April hat die Bundesregierung sehr gut reagiert. Da hat man sich einen Vorsprung erarbeitet. Was inzwischen passiert ist, hat dazu geführt, dass wir den Nachteil, in den wir reingeschlittert sind, nicht mehr aufholen werden. Wir stehen ja vor dem dritten Lockdown.

Den hatten Sie zuerst gefordert. Hat die Bundesregierung also auf Sie gehört?

Der Lockdown ist jetzt notwendig und das Zeitfenster rund um die Feiertage bietet sich an, weil damit wirtschaftlich am wenigsten Schaden angerichtet werden kann. Faktum ist aber: Der Lockdown wäre vermeidbar gewesen. Die Bundesregierung hat auf Inszenierung und eine „Schauen-wir-mal“-Strategie gesetzt, die Kommunikation mit den Ländern war miserabel. Eine Gesamtstrategie des Kanzlers vermisse ich noch.

Glauben Sie, der Impfstoff weist die Pandemie in die Schranken?

Ich hoffe, das funktioniert. Ich will nicht ständig die Regierung kritisieren, aber es ist das Mindeste, dass die Bevölkerung ihre Fragen beantwortet bekommt. Jetzt zu glauben: Da ist der Impfstoff, bitte geht alle impfen, das ist wie in Russland.

Würden Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt impfen lassen?

Derzeit ist für mich nicht geklärt, ob das aufgrund meiner Infektion nötig wäre. Es gibt noch andere offene Fragen, transparente Information ist die Aufgabe der Bundesregierung.

Nächstes Jahr feiert das Burgenland das hundertjährige Bestehen. Was bedeutet das für Sie?

Wenn man zurückblickt, zeigt die Entwicklung bis zum heutigen Tag, dass die Menschen an das Land geglaubt haben. Dafür muss man sich bei diesen Generationen bedanken und auch einen Ausblick in die Zukunft geben.

Wie würden Sie jemandem, der es nicht kennt, das Burgenland beschreiben?

Man darf nicht vergessen, wir sind im Herzen Europas, eingebettet in eine sehr wohlhabende Region. Es gibt Verlässlichkeit und Rechtssicherheit. Verbunden mit einer Herzlichkeit der Menschen und mit einer tollen Landschaft. Jeder, der das spürt und kennenlernt, würde gern hierbleiben.

Was die derzeitige Arbeit angeht, hat man den Eindruck, dass Landeshauptmann Doskozil mit dem Bagger durchs Land fährt, es kräftig aufgräbt und umstellt. Sehen Sie diesen Vergleich als treffend?

Dass man da jetzt erst draufkommt! Wir haben im Regierungsprogramm genau definiert, was wir alles machen wollen. Daran arbeiten wir. Man darf auch nicht vergessen: Man kann auch gescheiter werden.

Politische Gegner meinen, Sie übertreiben es mit dem Credo „mehr Staat als Privat“ …

Wo genau?

Zum Beispiel die Kritik daran, dass nur gemeinnützige Pflege Geld vom Land bekommt.

Pflege ist schwierig zu finanzieren, teilweise öffentlich und großteils aus den Pensionen der Betroffenen. Aus dieser Situation Gewinn erzielen zu wollen, das würde ich der Bevölkerung gegenüber als Frechheit bezeichnen. Und welcher Bereich wird noch kritisiert?

Etwa das zunächst geplante „Landes-Monopol“ für Photovoltaik …

Da sind wir gescheiter geworden. Wir haben einen Schritt zurück gemacht und uns das überlegt, dass private Beteiligungen möglich sein werden.

Sie wollen als Land auch Unternehmer sein …

Natürlich. Auch, um zu beweisen – das war immer schon der Fehler – dass die öffentliche Hand auch wirtschaften kann. Das werden wir zum Beispiel mit der Energie Burgenland mit den zwei neuen Vorständen zeigen, welches Potenzial dieses Unternehmen hat.

Der Mindestlohn ist seitens des Landes in Umsetzung, aber in der Privatwirtschaft noch nicht angekommen. Wo wird nachgeschärft?

Vonseiten des Landes fehlt noch der Pflegebereich. In der Privatwirtschaft gibt es Betriebe, die den Mindestlohn bezahlen, aber in den prekären Arbeitsverhältnissen ist er noch nicht angekommen. Das wird unter der derzeitigen bundespolitischen Konstellation nicht möglich sein, so realistisch muss auch ich sein.

In den Gemeinden ist man zum Teil unschlüssig. Bürgermeister Kölly hat zum Beispiel angekündigt, eine Gesellschaft zu gründen, um den Mindestlohn nicht zahlen zu müssen.

Man muss sich ansehen, wie man dem begegnet. Aber ich glaube, Bürgermeister Kölly ist ein schlechter Beispielgeber und Lehrer, wenn es um Umgehungshandlungen geht. Er stand ja jetzt vor Gericht.

Der Commerzialbank-Skandal hat das Geschehen im Land ebenso bestimmt. Wie ist Ihre Betrachtung am Ende des Jahres?

Man muss klipp und klar sagen: Der Commerzialbank-Skandal ist ein Kriminalfall, so banal und einfach das klingt. Das Problem ist die ernüchternde Erkenntnis, dass die Bankenaufsicht und die interne Kontrolle komplett versagt haben. Der andere Aspekt: Man sieht, welchen Zugang die Opposition hat. Da sage ich, es war rückblickend tatsächlich die beste Entscheidung, 2015 mit den Freiheitlichen die Koalition zu machen. Natürlich haben sie interne Probleme, aber in Summe macht die FPÖ trotz Opposition noch immer faire Politik.

Und wie sehen Sie die anderen Oppositionsparteien?

Die Vorsitzende der Grünen hat in der Präsidiale des U-Ausschusses, wie ich gehört habe, offensichtlich die Unwahrheit gesagt – wenn sie vertrauliche Unterlagen fotografiert hat, dabei gefilmt wurde und das dreimal abstreitet, dann sagt das schon sehr viel. Zur ÖVP muss ich sagen: Ich bin selbst überrascht, mit welcher Aggressivität und Verachtung in der direkten Konfrontation Politik gemacht wird. Auch indem etwas Falsches behauptet wird, so nach dem Motto: Ein bisschen was wird schon hängenbleiben. Das ist banales, kleines Denken, das aus meiner Sicht nicht greift.

Es hört sich an, als seien Sie auf die ÖVP auf gut Burgenländisch „angefressen“.

Ich bin auf keine Oppositionspartei angefressen. Ich kann nur sagen: Danke, weitermachen. Nüchtern betrachtet, muss ich froh sein, dass Fazekas, Sagartz und Ulram so eine Politik machen. Was Besseres kann der SPÖ nicht passieren. Aber für das Land und die Menschen ist das überhaupt nicht gut.

Es gibt auch noch die Krise in der SPÖ. Haben Sie je daran gedacht, eine eigene Liste zu gründen?

Das ist undenkbar. Man ist bis in die letzte Ader Sozialdemokrat. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht kritisch mit der Sozialdemokratie auseinandersetzen muss.

Wer ist jetzt der „starke Mann“ in der SPÖ – Doskozil oder Ludwig?

So sollte man das nicht definieren. Das Wichtigste ist es, darüber nachzudenken, wie wir inhaltlich weiterkommen und wie wir wieder einen Kanzlerkandidaten stellen können.

Wie lange ist dann aus Ihrer Sicht noch die „Schonzeit“ von Pamela Rendi-Wagner?

Ich glaube, das kann man nicht als Schonzeit definieren. Jeder muss sich hinterfragen, auch ich. Wenn die Werte nicht passen, kann man nicht immer sagen, die Medien sind schuld, der Kurz ist so stark. Das ist eine Frage, die man parteiintern stellen muss. Spätestens am Parteitag im Herbst muss eine Linie gefunden werden.

Wie wird über Kandidaten entschieden? Wenn man zum Beispiel sagt, da gibt es vier Kandidaten …

Wenn wir vier Kandidaten hätten, wären wir schon glücklich. Wer fällt Ihnen ein?

Zum Beispiel Doskozil, Rendi-Wagner. Und ein, zwei wird man schon finden, oder?

… aber dann ist es schon aus (lacht).

Wie sieht dieser Prozess nun aus? Doskozil: Wir haben die Landesorganisationen und tauschen uns natürlich aus. Aber nicht öffentlich.

Sind Sie guter Dinge oder ist es noch ein weiter Weg?

Wie gesagt: nicht öffentlich.

Das könnte man interpretieren …

Das ist doch das Normalste in einer Organisation, wenn man sich auf diesem Level befindet und irgendwo bei 20 Prozent ist. Wenn man Werner Faymann das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPÖ ausgerichtet hat, kann man jetzt nicht zufrieden sein, oder?

Aber irgendjemand bestimmt dann, wenn jemand gehen muss.

Genau. Das sind die Landesorganisationen. Das hat man auch bei Faymann gesehen. Das waren fünf Landesorganisationen.

Die Frage ist bekannt: Sie werden dieser Kandidat nicht sein?

Ich habe immer gesagt, ich bleibe diese Zeit im Burgenland. Das werde ich erfüllen, damit ist das Thema erledigt.

Zum Abschluss: Wie werden Sie Weihnachten verbringen?

Zuhause zu zweit. Am 25. werde ich die Eltern besuchen, danach die Kinder sehen.

Mit oder ohne Maske – da gab es ja eine Anregung der Regierung.

Zuhause ohne Maske. Punkt. Aber natürlich defensiv, das ist auch ein Beitrag, dass die Besuche nicht ausufern müssen.

Interview: Markus Stefanitsch