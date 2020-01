BVZ: Wie lange hat die Wahlparty am Sonntag gedauert und mit wem haben Sie gefeiert?

Hans Peter Doskozil: Feiern war durch die Fülle von Interviews gar nicht so einfach, ich war ja spätabends auch noch im ZIB2-Studio. Einer der emotional schönsten Augenblicke war für mich, dass die Trachtenmusikkapelle Markt Allhau mit einem ganzen Tross von Freunden aus meinem Heimatbezirk Oberwart mit einem Bus ins Landhaus gekommen ist und im Foyer aufgespielt hat. Zu späterer Stunde waren wir noch im Klub, vor allem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Büros. Allzu spät ist es aber nicht geworden. Wir bleiben auch beim Jubeln am Boden.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie am Montag nach dem Wahltriumph aufgewacht sind?

Doskozil: Ich habe mich gefragt, ob das alles wirklich so passiert ist. Der ganze Sonntag war für mich einfach überwältigend. Dieses Ergebnis war nicht vorherzusehen – ich bin dafür einfach dankbar.

Hand aufs Herz: Wie groß war der persönliche Druck tatsächlich? Auf den Fotos ist zu sehen, dass Ihnen bei der ersten Hochrechnung ein Riesen Brocken vom Herzen gefallen ist…

Doskozil: Ich habe diesen Wahlkampf nie als Druck empfunden – auch die Spannung zum Sonntag hin war für mich ein positives Gefühl. Aber natürlich war die Freude angesichts dieses Ergebnisses riesengroß – damit hatte ich nicht gerechnet.

Ab wann am Sonntag war Ihnen so richtig bewusst, dass die Absolute möglich sein könnte?

Doskozil: Ab dem Nachmittag sind erste Ergebnisse aus Gemeinden kursiert, da wurde rasch deutlich, dass wir einen guten Tag haben werden. Die absolute Mehrheit war ein Geduldsspiel bis zuletzt für uns – wie für die Hochrechner.

Was waren für Sie die ausschlaggebenden Punkte?

Doskozil: Das Gesamtpaket hat gepasst. Ein guter Wahlkampf, ein gutes Team, eine gute Arbeit zuvor. Am wichtigsten aus meiner Sicht ist wohl, dass wir ganz genau hingehört haben, was für die Menschen wichtig ist, und da auch angepackt haben. Wir hätten leicht sagen können: Das sind unsere Versprechen für die Zeit nach der Wahl. Wir haben unsere wichtigsten Projekte aber vor der Wahl umgesetzt. Die Glaubwürdigkeit ist für mich das höchste Gut!

War die Debatte um mögliche Asyllager und das Beschimpfungsmail eines ÖVP-Bürgermeisters in der Vorwoche der entscheidende letzte „Drive“ zur Absoluten?

Doskozil: Ich glaube nicht, dass das eine wesentliche Rolle gespielt hat. Die Menschen beurteilen Politik, glaube ich, in einer viel breiteren Perspektive. Es geht darum, wer ihnen hilft, Lebensumstände zu verbessern.

Wie groß ist auch der Anteil Ihrer künftigen Frau am Wahlerfolg?

Doskozil: Sie ist eine unverzichtbare Stütze für mich – wie meine gesamte Familie.

Sie hatten in einem Interview gemeint, dass die Zeit für absolute Mehrheiten vorbei sei – freuen Sie sich über diesen Irrtum besonders?

Doskozil: Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde.

Sie haben angekündigt, mit diesem Wahlsieg sehr demütig umzugehen, was heißt das konkret?

Doskozil: Am Boden zu bleiben und unsere Politik weiter so ausrichten, dass wir uns an den Bedürfnissen der Bevölkerung im Burgenland orientieren. Es gilt weiter, was ich vor der Wahl gesagt habe: Wir haben den Menschen zu dienen.

Sie wollen thematische Arbeitsübereinkommen mit anderen Parteien treffen? In welchen Bereichen ist das vorstellbar?

Doskozil: Das werden wir diese Woche in Gesprächen klären. Wir werden mit allen im Landtag vertretenen Parteien reden.

Rechnen Sie jetzt mit härterem Gegenwind im Landtag – nach dem Motto alle gegen Dosko?

Doskozil: Wir hatten es als Regierungsteam bisher auch nicht leicht. Die Opposition wird ihren Job machen, wir werden als Regierung unseren Job machen.

Wer sind die Fixstarter im Team Doskozil 2020? Und wird es künftig sieben oder fünf SPÖ-Regierungsmitglieder geben?

Doskozil: Mit der letzten Verfassungsreform wurde die Zahl der Regierungsmitglieder mit fünf definiert. Dabei bleibt es. Das SPÖ-Regierungsteam wurde bei dieser Wahl eindrucksvoll bestätigt, es wird keine Änderung geben.

Seit Sonntag sind sie auf Bundesebene eindeutig die Nummer eins in der SPÖ! Wie definieren Sie selbst Ihre Rolle in der Sozialdemokratie jetzt?

Doskozil: Ich habe immer gesagt, zum Gesamterfolg müssen jetzt in erster Linie die Länder durch gute Ergebnisse beitragen. Wir haben unseren Beitrag geleistet und vorgezeigt, wie man als Sozialdemokratie gewinnen kann. Ich erwarte schon, dass sich Bundespartei und Landesorganisationen auch inhaltlich ganz genau anschauen werden, was man von unserem erfolgreichen Weg annehmen kann.

Die Strapazen der Wahlen waren groß. Wie geht es mit Ihrer Stimme nun weiter?

Doskozil: Ich werde die weitere Vorgangsweise mit meinen Ärzten besprechen. Dass voraussichtlich noch ein Eingriff nötig sein wird, ist ja bekannt.

