Wie waren Sie als Gesundheitssprecherin ins Krisenmanagement eingebunden? Wie beurteilen Sie die Maßnahmen rückblickend?

Gaby Schwarz: Mit Beginn der Krise und den ersten Maßnahmen waren alle im Bereich Gesundheit in höchstem Maße gefordert. Transparente Kommunikation, Netzwerke, Abstimmungen, Videokonferenzen und Telefonate bis zu 16 Stunden pro Tag waren keine Seltenheit. Jeder der Schritte war mit Experten und Krisenstab zu koordinieren und möglichst viele Verantwortliche einzubeziehen, wenn es um Fragen wie Schutzausrüstung, Tests, wissenschaftliche Erkenntnisse und vor allem um den Shutdown und die daraus entstehenden Konsequenzen gegangen ist. Ich bin sehr froh, dass alle Verantwortungsträgerinnen und -träger für mich zu jeder Tages- und Nachtzeit zu erreichen waren.

Zu Beginn hatte man noch das Gefühl, dass alle Parteien an einem Strang ziehen. Wie sehen Sie die derzeitigen Polit-Diskussionen?

Ich vermisse den Zusammenhalt, den es zu Beginn der Krise gab. Es ist für mich definitiv keine Zeit, politisches Kleingeld aus der Situation zu schlagen. Oberstes Ziel von uns allen sollte sein, das Comeback Österreichs gemeinsam zu schaffen.

Gibt es Maßnahmen, die seitens der Bundesregierung „nachgebessert“ werden müssen?

Alle Maßnahmen, die gesetzt wurden und werden, sind wohlüberlegt, beruhen auf Expertise von Fachleuten und werden Schritt für Schritt umgesetzt. Es wurde stets mit Bedacht auf die Gesundheit der Menschen gehandelt.

Wie läuft aus Ihrer Sicht die Kommunikation mit dem Land?

Gerade in fachspezifischen Fragen war die Kommunikation mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf unkompliziert und konstruktiv.

Wie geht man mit der Gefahr eines neuerlichen Anstiegs der Infektionen um?

Wir haben es nach wie vor mit einem Virus zu tun, das – auch wenn manche das leider behaupten – keine Grippe ist, sondern fünf bis 15 Mal häufiger mit dem Tod endet, gegen das es keine Impfung und auch noch kein wirksames Medikament gibt. Und wenn wir über den Tellerrand schauen und die Zahlen weltweit betrachten, ist klar: Es liegt an jeder und jedem in Österreich, wie gut wir weiter durch die Krise kommen.

Welche Tipps haben Sie für den Umgang mit der Infektionsgefahr bei gleichzeitiger „neuer Normalität“? Wie gehen Sie damit um?

Bleibt gescheit, bleibt informiert! Ich beachte alle Empfehlungen, halte Abstand, verwende solange wie notwendig Mund-Nasen-Schutz und achte auf Hygienemaßnahmen.

Welche Themen sind abseits der Krise derzeit noch wichtig?

In meinem Bereich sind abseits der Pandemie zwei Themen prioritär: die Prävention und die psychische Gesundheit. Beiden widme ich mich mit vollem Einsatz. Aber jetzt gilt meine Aufmerksamkeit nach wie vor der Coronakrise in der Hoffnung, dass wir sie weiterhin so gut bewältigen.