BVZ: Aktuell wird mit der Bundesregierung über die Vereinbarung zum Ausbau der Kindergärten diskutiert. Wie beurteilen Sie die Unterstützung des Bundes?

Erich Trummer: Die Entwicklung im Bund macht mir große Sorgen. Permanent wird versucht, den Finanzausgleich, bei dem mit der letzten Regierung mehr Unterstützung für die Gemeinden paktiert wurde, über die Hintertür aufzuschnüren. Die Kinderbetreuung ist da ein Beispiel. Die Gemeinden müssen den Ausbau gewährleisten, da leisten das Land und auch der Bund über die 15a-Vereinbarung Beiträge. Auf einmal soll es das alles nicht mehr geben und die Gemeinden werden im Regen stehen gelassen. Unterm Strich bleibt durch verschiedene geplante Maßnahmen von den Bundesertragsanteilen für die Gemeinden netto weniger übrig. Dann kann man in den Gemeinden nicht mehr gestalten, sondern nur mehr verwalten.

Fehlt Ihnen seitens des Bundes manchmal die Augenhöhe? Das Geld stammt ja letztendlich von den Steuerzahlern.

Politik auf Augenhöhe ist die Grundvoraussetzung, damit ein Miteinander funktionieren kann, das fordere ich auch seitens der Gemeinden ein. Ich war beim letzten Finanzausgleich dabei und da ist eben auch aufgrund einer Forderung des GVV Burgenland viel gelungen – speziell für die finanzschwachen und Abwanderungsgemeinden. Aber es ist noch viel zu tun, in der Politik darf man nie zufrieden sein. Das West-Ost-Gefälle und den abgestuften Bevölkerungsschlüssel gilt es weiter abzubauen. Jeder Bürger muss endlich gleich viel wert sein. Wenn wir nichts tun, haben die Regionen in Zukunft ein riesiges Problem. Da sehe ich mich als Kämpfer für die kleinen, strukturschwachen Gemeinden.

Wird bei den strukturschwachen Gemeinden Geld alleine helfen?

Nicht nur Geld, das ist gar keine Frage. Die Gemeinden sind keine Almosen-Empfänger, sondern sie wollen nur faire Bedingungen. Da braucht man finanzielle Ressourcen, aber auch Strukturen. Deswegen ist es durchaus angebracht, zu überlegen, ob man nicht gewisse Institutionen dezentral organisiert, um in der ländlichen Region hochqualitative Jobs zu schaffen. Arbeitsplätze und Infrastruktur sind nämlich Grundvoraussetzungen, damit die Menschen in der Region bleiben.

Geht Ihnen der Internet-Ausbau zu langsam? Es wird zwar von einer flächendeckenden Versorgung gesprochen, aber im Südburgenland sieht es oft anders aus.

Mir geht oft einiges zu langsam, so ist mein Wesen. Wir dürfen den Internet-Ausbau nicht auf die lange Bank schieben. Es gibt noch weiße Flecken, die jetzt angepackt werden. Aber das sind aus meiner Sicht auch negative Auswirkungen der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Heute ist alles im Privatisierungswahn verkauft worden und man ist mit Förderungen an die Privatwirtschaft angewiesen, ob und wann die schwächeren Regionen erschlossen werden. Das ist der falsche Weg. Die Infrastruktur ist eine Kernaufgabe der öffentlichen Hand.

In der Steiermark hat man bei den Gemeindezusammenlegungen gesehen, wie es nicht geht. Trotzdem muss man enger kooperieren. Wo halten Sie das am sinnvollsten?

Ich bin froh, dass wir uns mit Landeshauptmann Hans Niessl schon vor Jahren, als die Diskussion in der Steiermark stattgefunden hat, verständigen konnten, dass das nicht der burgenländische Weg ist. Zusammenarbeit bringt mehr als Zusammenlegungen. Sie muss aber auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Ich sehe noch viel Potenzial und kann mir zum Beispiel eine gemeinsame Personal- und Lohnverrechnung, ein gemeinsames Bauamt vorstellen, oder dass man sich Maschinen im Bauhof teilt.

Verordnen kann man das nicht, aber es gibt auch regional persönliche Befindlichkeiten …

Man sollte die Gemeinden und die Bürgermeister nicht unterschätzen. Es passiert so viel, auch im kreativen Bereich und über Parteigrenzen hinweg. Das Miteinander ist ein burgenländisches Erfolgsrezept. Ich bin überzeugt, dass man mit Bewusstseinsbildung auch weitere Bereiche organisieren kann. Eine Zwangsverpflichtung wird nicht funktionieren.

Es ist auch schwierig, politischen Nachwuchs zu finden. Warum engagieren sich da immer weniger?

Es ist mit viel Aufwand und Engagement verbunden – an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. Das ist kein herkömmlicher Job, es ist tatsächlich eine Art der Berufung. Da trägt jeder vor Ort Verantwortung und ich glaube, wir sind gut beraten, hier entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Nicht nur im finanziellen Bereich, sondern vor allem was den Stellenwert betrifft und wie wir in der Politik miteinander umgehen. Hier hat es auch eine Entwicklung gegeben, wo Bürgermeister und Funktionäre oft kriminalisiert werden und man nur nach Schuldigen sucht. Von dieser Kultur müssen wir weggehen, da stelle ich mich wirklich schützend vor meine Kollegen.

Sie sind im Land in der SPÖ eine „heiße Aktie“ und werden immer gerne für höhere Aufgaben gesehen. Wie sehen Sie das?

Ich sehe den Präsidenten des Gemeindevertreterverbandes als sehr hohe Aufgabe. Mein politisches Leben ist die Kommunalpolitik, ich habe auch keine anderen Pläne. Letztendlich denke ich, ist es so, dass wir in der SPÖ mit Landeshauptmann Niessl, aber auch mit Landesrat Doskozil, mit denen ich auch gut zusammenarbeite, eine sehr gute Spitze haben.

Für die kommenden Wahlen sind Sie optimistisch?

Ich bin sehr optimistisch, weil wir gute Arbeit geleistet und starke Zukunftspläne haben. Aber auch, weil ich der Überzeugung bin, dass jetzt im Bund vorgezeigt wird, wie man Errungenschaften über Bord wirft. Das kann von der Bevölkerung nicht honoriert werden und wir als Sozialdemokratie nehmen hier einen entsprechenden Gegenpol ein.

Interview: Markus Stefanitsch