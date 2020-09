BVZ: Die JVP begeht heuer das 75-Jahr-Jubiläum. Welches Gewicht hat man als „junge“ Organisation in der Politik?

Claudia Plakolm: Im Lauf ihrer Geschichte war und ist die Junge ÖVP immer die treibende Jugendorganisation und bundesweit auch die größte gewesen. Was uns ausmacht, ist unsere Struktur, mit der wir vor allem auch in den Ortsgruppen und Gemeinden ankommen. Wenn man die vergangenen zehn Jahre in der ÖVP betrachtet, sieht man, dass jetzt viele Junge zum Zug kommen – von den Gemeinderäten bis zu den Landtagen und der Bundespolitik.

Sebastian Steiner: Die Junge ÖVP kennt man einfach, in sehr vielen Ortschaften tragen wir viel zum gesellschaftlichen Leben bei; nicht nur mit Veranstaltungen, sondern auch mit vielen Projekten. Wir setzen auch politische Statements. Das spürt man, wenn man sich die handelnden Akteure ansieht: Landesobmann Christian Sagartz, Klubobmann Markus Ulram und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas kommen ja aus der Jungen ÖVP, ebenso wie Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wir treiben auch die Volkspartei voran.

Plakolm: Ich sage immer: Die ÖVP ist eigentlich die JVP vor zehn Jahren. Da ist gerade das Burgenland ein gutes Beispiel.

Ist das auch ein Beweggrund, der JVP beizutreten – dass man sie als Sprungbrett für eine Polit-Karriere sieht?

Plakolm: Ich glaube, was ein Jugendlicher zunächst sieht, ist die große Gemeinschaft. Das war bei mir genau so. Ich komme aus dem Mühlviertel und wir haben auch geschaut, dass sich in der Gemeinde was tut, dass die jungen Leute im Ort bleiben und Wurzeln schlagen können. Darüber hinaus zeichnet uns die inhaltliche Arbeit aus, wir sind große Idealisten, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Mitgestalten steht für uns im Vordergrund, von der Gemeinde aus bis nach Europa. Wir gehen noch unverblümter an die Sache heran und haben keine Scheuklappen, die man nach vielen Jahren in der Politik vielleicht hat. Diese jugendliche Perspektive braucht die Politik und auch die ÖVP. Man sagt zwar immer, die Jungen sind politikverdrossen, aber das ist der Beweis, dass es nicht so ist.

Steiner: Ich glaube, man kann die JVP als Gemeinschaft sehen, die verschiedene Möglichkeiten gibt, um sich inhaltlich einbringen zu können. Wir starten im Herbst im Burgenland zum Beispiel wieder unser Mentoring-Programm, bei dem es für 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Unterstützung der politischen Handlungsträger Einblick und Fortbildung gibt. Es soll auch der Anspruch sein, selbst Politik machen zu wollen, und das kann man nur, wenn man in den Gremien vertreten ist.

Plakolm: Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das in der ÖVP funktioniert, dass alle Generationen an einem Tisch sitzen. Wir sind vielleicht weniger die, die auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern wir denken einen Schritt weiter – was die Lösung sein kann. Es geht darum, auf Augenhöhe mit den Handlungsträgern zu reden und sich einzubringen.

„Bei uns in der ÖVP sind die jungen Leute jetzt schon am Spielfeld, in anderen Parteien sitzen sie auf der Ersatzbank.“

Es scheint, als wäre die „rebellische“ Seite der Jugendorganisationen vor ein paar Jahren noch stärker ausgeprägt gewesen. Ist man heute weniger aufmüpfig?

Steiner: Ich glaube, es kommt immer darauf an. Zum Thema Commerzialbank haben wir zum Beispiel erst eine Aktion vor dem Landhaus gemacht, weil es uns um die Frage geht, welche Folgen das für die Jungen hat. Da muss man auch manchmal keck sein und sich auf die Füße stellen. Dann ist Aktionismus ein Weg, um aufzufallen und aufzuzeigen. Dass das alltäglich die richtige Zugangsweise ist, glaube ich aber eher nicht.

Plakolm: Die JVP im Burgenland setzt auch aktionistisch immer wieder Akzente, würde ich sagen. Was uns von anderen Jugendorganisationen unterscheidet, das vergleiche ich immer gerne mit einem Fußballspiel: Bei uns in der ÖVP sind die jungen Leute jetzt schon am Spielfeld, in anderen Parteien sitzen sie auf der Ersatzbank und hoffen, irgendwann vom Trainer eingewechselt zu werden und dann sind schon oft keine Jungen mehr. Bei uns gibt es viele Beispiele, wo man etwa mit 20 schon Bürgermeister wird. Es geht einfach darum, dass man jungen Leuten etwas zutraut und dass sie sich selbst etwas zutrauen und den Mut haben, frischen Schwung reinzubringen.

Und parteiinterne Kritik wird da eher intern abgehandelt?

Plakolm: Was mich in Zeiten der großen Koalition immer gestört hat, war das Hickhack, das man sich über die Medien ausgerichtet hat. Gerade wenn man politisch professionell arbeiten will, finde ich es mutiger, wenn man an einem Tisch auf Augenhöhe sitzt und dann Kritik anbringt – und vor allem Lösungen sucht. Da sind wir seitens der Jungen ÖVP immer eingebunden und werden gehört. Dass zum Beispiel viele junge Leute in den Koalitionsverhandlungen dabei waren, das hätte es früher nicht gegeben. Es zeigt sich ebenso im Regierungsprogramm, da hat es noch nie so viele jungen Themen gegeben. Das bringt auch die Person von Sebastian Kurz, nachdem er ja aus der Jungen ÖVP kommt, hat er sehr viele Themen ins Bundeskanzleramt mitgenommen.

Steiner: Es hat in der Vergangenheit natürlich auch kontroversielle Themen gegeben, wie etwa bei der Pensionsreform, die zwischen Seniorenbund und JVP diskutiert wurde. Da hat jeder seinen Standpunkt gehabt und am Ende gab es die gemeinsame Linie. Das muss man in einer Partei eben auch können und das zeichnet uns aus.

Zur inhaltlichen Gestaltung läuft derzeit der Programmprozess in der JVP. Welche Schwerpunkte zeichnen sich hier ab?

Plakolm: Ich wurde Ende Juni als Nachfolgerin von Stefan Schnöll als Bundesobfrau designiert. Damit wir die nächsten Jahre gut nutzen können, braucht es die Beteiligung der JVP. Jetzt haben wir mit Corona sehr harte Monate durchgemacht, auch die Jungen, bei denen Schule, Studium und Beruf von zuhause aus organisiert werden mussten. Und daraus gilt es jetzt Lehren zu ziehen. Die Chancen sehen wir im Bereich der Digitalisierung, dazu braucht es den Ausbau von Breitband-Internet im ländlichen Bereich, vor allem, weil sich viele wünschen, in Zukunft noch mehr im Homeoffice zu arbeiten. Aus all diesen Themen wollen wir ein gutes Bundesprogramm erstellen.

Digitalisierung ist ja gerade im Burgenland ein Thema …

Steiner: Wenn wir in der Infrastruktur gut aufgestellt sind, ist es eine Chance für den ländlichen Raum, gerade jetzt, wo wir gemerkt haben, dass man nicht für jedes Meeting ins Büro oder in die Ballungsräume fahren muss. Dafür brauche ich aber eine gute Internet-Verbindung, dann ist es nicht nötig, aus dem Burgenland wegzuziehen oder täglich auszupendeln. Hier ist die SPÖ-Alleinregierung gefordert, Akzente zu setzen.

„ Das gesamte Denken ist jetzt regionaler geworden, das ist definitiv eine Chance, so tragisch die Umstände mit Corona auch sind und waren.“

In welchen Bereichen muss außerdem noch mehr passieren?

Plakolm: Die Umwelt und der Klimawandel bleiben natürlich ein Thema, auch wenn das durch Corona ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Es hängt aber direkt zusammen, etwa dadurch, dass mit der Homeoffice die Co2-Belastung durch das Pendeln abnimmt. Das gesamte Denken ist jetzt regionaler geworden, das ist definitiv eine Chance, so tragisch die Umstände mit Corona auch sind und waren. Dieses Denken müssen wir unbedingt beibehalten, weil man gesehen hat, was passiert, wenn man sozusagen einen Glassturz über das Land stellt.

Steiner: Alle Themen sollten generell langfristig betrachtet werden. Im Burgenland fordern wir daher einen Generationencheck für Beschlüsse und Gesetze, um zu sehen, welche Auswirkungen sie haben und was bestimmte Maßnahmen in der Zukunft kosten. Im Bund gibt es diesen Ausblick bereits, im Land ist das leider noch nicht der Fall. Wir wollen das im Burgenland weiter forcieren und mit der Landesregierung in Gespräche treten.

Plakolm: Im Bund passiert das über die Jugendstrategie, die Jugendpolitik ist ja eine Querschnittsmaterie. Da geht es auch um die Schuldenpolitik. Zum einen ist es wichtig, dass die öffentliche Hand investiert, zum anderen zeigt sich jetzt, dass man für Krisenzeiten einen gewissen Polster braucht. Ebenso sollte man Gesetze auf Zeit andenken, um keine Überregulierung zu haben.

Welche offenen Fragen gibt es aus Ihrer Sicht noch im Zusammenhang mit der Corona-Krise?

Steiner: Es gibt derzeit viele Unterstützungsmaßnahmen, aber aus Sicht des Landes sind noch Fragen offen. Etwa wie es in den Gemeinden weitergeht, da will man vieles auf den Bund abwälzen. Auch die Vereine müssen unterstützt werden – bis hin zu den Feuerwehren, die aufgrund der ausgefallenen Vereinsfeste finanzielle Einbußen haben.

Plakolm: Wir müssen die Zeit des Wiederaufbaus, in der wir jetzt stecken, auch am Arbeitsmarkt nützen. Zum Beispiel, um die Lehre weiter zu fördern. Diese Schlüsse aus der Corona-Zeit und alle weiteren Themen wollen wir unter dem Titel „Update Österreich“ am Bundestag in ein Programm gießen.

Wenn es um solche „jungen Themen“ geht – wie sieht der Kontakt zu anderen Jugendorganisationen im Land aus?

Steiner: Es gibt einen respektvollen Umgang miteinander. Jeder bringt seine Themen ein. Aktuell fällt mir auf, dass die SJ gerade beim Thema Commerzialbank überraschend ruhig ist. Da haben sich viele gewundert, dass die JVP als erste vor dem Landhaus gestanden ist. Was andere Jugendthemen angeht, ist der Austausch mit allen anderen Organisationen im Landesjugendforum gegeben.

Plakolm: Im Nationalrat gibt es diesen Austausch zwischen den Jugendsprechern aller Fraktionen. Da haben wir zum Beispiel zu Beginn des Shutdowns ein gemeinsames Zeichen gesetzt, mit einer Erklärung, in der wir zum Zusammenhalt aufgerufen haben, um die ältere Generation zu schützen. Das ist ein schönes Zeichen des Miteinanders. Jugendpolitik ist vielleicht noch etwas Ideologie-befreiter und damit kann man gemeinsam viel bewegen. Da können sich die Älteren etwas von den Jungen abschauen.