BVZ: Vor vier Jahren wurde mit der Umsetzung der Verwaltungsreform der rotblauen Regierung begonnen. Wie sind Sie bis jetzt damit zufrieden?

Ronald Reiter: Sehr! Wobei uns die Realität etwas eingeholt hat, wir haben einen Plan für fünf Jahre aufgestellt und zu 95 Prozent abarbeiten können. Dennoch ist am Schluss durch den Landeshauptmann-Wechsel noch eine ganz andere Dynamik hineingekommen. Auch das ist erfolgreich abgehandelt worden.

Wie ist die Stimmung im Haus?

Reiter: Ich würde verstehen, wenn die Stimmung in gewissen Bereichen gestresst ist. Ich glaube aber, dass viele guter Dinge sind, weil sie sehen, dass viele Projekte erfolgreich umgesetzt wurden. Der Mindestlohn ist nur ein Ausfluss der Besoldungsreform, die Organisation ist genauso wichtig. Da wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass für sie etwas gemacht wurde.

War der Mindestlohn von 1.700 Euro ein guter Anlass, um das Gesamte zu reformieren?

Reiter: Das kann man genauso sagen. Die Agenda für eine Besoldungsreform hatte Hans Niessl schon vorgegeben und wir hätten es uns auch in dieser Legislaturperiode vorgenommen. Ich liege sicher nicht so falsch, wenn ich sage, dass wir es hinausgeschoben hätten, in der Annahme, dass wir zu wenig Zeit haben. Landeshauptmann Doskozil wollte den Mindestlohn mit Jänner 2020 umsetzen und einige zweifelten daran, dass dieser Zeitplan zu schaffen ist, weil andere Bundesländer jahrelang an einer derartigen Reform arbeiten. Wir haben es in sechs Monaten geschafft, inklusive Mindestlohn.

Wie viele Mitarbeiter werden im alten Lohnschema bleiben, wie viele ins neue wechseln?

Reiter: Wir gehen davon aus, dass jeder, der nicht Beamter ist, sich durchrechnen lassen wird, das sind rund 1.500. Ältere Mitarbeiter werden eher im alten System bleiben, für jüngere ist das neue interessanter.

Man merkt aber, dass viel Aufklärungsbedarf notwendig ist?

Reiter: Absolut. Da gibt es sicher teilweise auch Verunsicherung. Aber es wird eine sehr umfassende Beratung geben. Wir haben auch Probleme im Recruiting-Bereich. Da sind wir gespannt, ob uns das neue System mehr Bewerber bescheren wird.

Vor zwei Jahren war die Herausforderung, dass in den nächsten zehn Jahren rund 900 Mitarbeiter in Pension gehen werden. Ist da schon Licht am Ende des Tunnels?

Reiter: Die Pensionierungswelle kommt, sie ist im Jahr 2020 mit noch mehr Dynamik versehen. Gott sei Dank konnten wir uns Gehör verschaffen und rechtzeitig mit Ausschreibungen reagieren. Dadurch dass viele ältere, sprich „teurere“ Mitarbeiter in Pension gehen, kann man die finanzielle Situation abfedern. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine Besoldungsreform.

Werden die 900 Mitarbeiter zur Gänze nachbesetzt?

Reiter: Wir haben kein Sparprogramm, es wird nachbesetzt, wo es notwendig ist. In gewissen Bereichen werden wir nicht nachbesetzen, wenn Prozesse wegfallen. Ziel der Regierung ist, wieder mehr selbst zu machen, so wird etwa in der Baudirektion vielleicht mehr nachbesetzt.

Es geht auch um die Infrastruktur. Gibt es Pläne für einen Zubau?

Reiter: Ja, das ist ein Problem. Wir haben viele Teilzeitmitarbeiter und Verwaltungspraktikanten. Wir überlegen, eine Dienststelle ins ehemalige Internat der landwirtschaftlichen Fachschule auszusiedeln, wo Platz für rund 50 Mitarbeiter ist. Wir möchten auch Teleworking- Modelle anbieten, dass wir zum Beispiel Mitarbeiter aus dem Süden nicht jeden Tag nach Eisenstadt holen müssen.

Es war ja der Plan, gewisse Bereiche direkt in den Süden zu verlegen. Ist das noch ein Thema?

Reiter: Teile des Amtes werden nicht in den Süden verlegt. Vorgesehen sind Teilverlagerungen nach Neutal im Baudirektion-Bereich oder die Landesbibliothek und das Landesarchiv im umgebauten Kulturzentrum Mattersburg. Was wir prüfen, ist die Gründung von Schwerpunkt- Bezirkshauptmannschaften.

Großes Thema sind die vier Gruppenvorstände: Was ist der wirkliche Sinn hinter dem Einschieben einer weiteren Hierarchie-Ebene?

Reiter: Es können Abteilungen zu Gruppen zusammengefasst werden. Das Aufgabengebiet der Gruppenvorstände ist riesig, es ist aber genug Bedarf für diesen Posten da, weil das Reformtempo ein sehr hohes ist.

Es heißt aber auch, dass das eine Umgehung des Landesamtsdirektors sein soll. Was entgegnen Sie?

Reiter: Einerseits ist die Rolle des Landesamtsdirektors ein Unikat, weil sie in der Landes- und in der Bundesverfassung klar beschrieben ist. Eine verfassungskonforme Umgehung gibt es also nicht. Ich mache mir keine Sorgen, dass es zwischen Landesregierung und Verwaltungsspitze Unstimmigkeiten gibt.

War der Wunsch nach den Gruppenvorständen ein politischer?

Reiter: Die Regierung hat den Auftrag gegeben, diese Ebene zu prüfen. Wir haben mehrere Vorschläge gemacht und dieser wurde ausgewählt. Die Vorstufe war einerseits ein Auftrag der Regierung und andererseits ein Umsetzungskonzept von uns.

Die ÖVP kritisiert, dass es in den Regierungsbüros jetzt mehr Personal gibt. Ist das auffallend oder sind Funktionen dazugekommen?

Reiter: Es ist die eine oder andere Funktion dazugekommen. Die Personalausstattung der politischen Büros wird auf Regierungsebene vereinbart.

Warum soll man sich als Junger für den Landesdienst bewerben?

Reiter: Weil er das beste Besoldungsschema in ganz Österreich hat (lacht). Man hat ein extrem breites Aufgabengebiet und es gibt auch Möglichkeiten zur Veränderung. Dazu kommen die Wohnortnähe und die Jobsicherheit im öffentlichen Dienst.

Interview: Markus Stefanitsch