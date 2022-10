SPÖ-Klubchef Hergovic: „Doskozil wäre klare Nummer 1“

Werbung

BVZ: Die SPÖ konnte die Gemeinderatswahlen als Sieg feiern. Was waren für Sie dabei die wichtigsten Faktoren?

Robert Hergovich: Viele wurden für die Tätigkeit der letzten Jahre belohnt, auch neue Kandidatinnen und Kandidaten haben überdurchschnittlich gut performt. Und es zeigt sich, dass die Politik der Sozialdemokratie im Burgenland anerkannt wird.

Wie entscheidend war Landeshauptmann Doskozil für den Wahlkampf?

Hergovich: Ein beliebter Landeshauptmann, der zusammen mit den Kandidatinnen und Kandidaten etwas für die Gemeinden weiterbringt, das ist eine gute Ergänzung. Weiterhin bescheiden zu bleiben, ist auf jeden Fall das höchste Gut für die SPÖ Burgenland.

Würden Sie meinen, dass Landeshauptmann Doskozil als SPÖ-Kanzlerkandidat von allen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten die meisten Stimmen erringen würde?

Hergovich: Nicht nur für die SPÖ, ich bin davon überzeugt, dass Landeshauptmann Doskozil – sollte er jemals zum Bundeskanzler kandidieren – die klare Nummer eins in Österreich werden würde. Die Frage stellt sich realpolitisch derzeit nicht, er hat sich entschieden, im Burgenland Landeshauptmann zu sein. Und da bin ich persönlich sehr froh darüber.

Wie sehen Sie die Diskussionen mit der der Bundespartei?

Hergovich: Es geht nicht um Personen, sondern um Themen. Wenn man in Wien zum Mindestlohn von 1.700 Euro eine andere Meinung hat, dann ist das in Ordnung. Wir gehen den burgenländischen Weg aber trotzdem konsequent weiter.

Das Ergebnis der Gemeinderatswahlen ist auf jeden Fall eine gute Basis für den Landtagswahlkampf 2025, oder?

Hergovich: Die hohe Schlagzahl, die wir im Moment haben, müssen wir beibehalten. Die Menschen sehen, dass im Burgenland etwas weitergeht. Der Landeshauptmann ist ein Krisenmanager, das war in den vergangenen zweieinhalb Jahren gefragt, und so wie sich der Ausblick darstellt, bleibt das Krisenmanagement wichtig.

Was kann die Politik also machen, damit die Menschen gut über den Winter kommen?

Hergovich: Man muss an mehreren Rädchen drehen. Im Burgenland wurde nicht gewartet, sondern das beste Entlastungspaket geschnürt, und es gab keine vorzeitige Strompreis-Erhöhung. So kann man das rasch managen – oder so, wie es die Bundesregierung versucht: mit einem Klimabonus, der an Tote, Asylwerber und Häftlinge ausbezahlt wird. Und dass man bei zehnprozentiger Inflation mit der CO2-Steuer eine neue Massensteuer einführt, das macht keine Regierung der Welt.

Welche Forderungen gibt es da von Ihrer Seite?

Hergovich: Die CO2-Steuer muss nicht nur ausgesetzt, sondern abgeschafft werden. Sie bringt keinen Lenkungseffekt, bei diesen Spritpreisen fährt niemand aus Spaß herum. Es braucht einen Preisedeckel auf Treibstoff und Grundnahrungsmittel. Und es gibt klare Konzepte, wie man den Gaspreis niedrig halten könnte. Andere Staaten zeigen es vor, nur in Österreich weigert man sich. Ein Schelm, der vermutet, dass der Finanzminister mit dieser Krise gut verdient.

Im Burgenland gilt sozusagen das Credo „mehr Staat als Privat“. Sollten gerade jetzt gewisse Einrichtungen dauerhaft in öffentlicher Hand sein?

Hergovich: Ich halte es zum Beispiel für wichtig, die Pflege gemeinnützig zu stellen. Warum sollen auf dem Rücken Pflegebedürftiger Gewinne generiert werden? Der Staat darf sich nicht überall einmischen, aber dort, wo die Privatwirtschaft versagt, wo es ungerecht wird, ist ein starker Staat wichtig.

Ist eine absolute Mehrheit einfacher als eine Koalition?

Hergovich: Nein. Sie bringt natürlich eine schnelle Entscheidungsfindung, zugleich aber auch 100-prozentige Verantwortung. Damit gehen wir sehr sensibel um. Dass wir für die Opposition alleiniger Gegner sind, das ist klar. Aber gerade in Krisenzeiten sollte es immer um die Sache gehen.

Funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien hinter den Kulissen besser, als man vermutet?

Hergovich: Die Freiheitlichen und die Grünen äußern natürlich Kritik, das ist ihr Job, aber die sachliche Zusammenarbeit funktioniert. Mit der ÖVP ist es viel schwieriger, die hat sich entschieden, Fundamental-Opposition zu leben. Das ist zu akzeptieren, aber am Ende müssen sie erklären, was sie im Land weitergebracht haben. Bis jetzt ist die Bilanz gleich null. Es bedeutet aber nicht, dass man nicht miteinander spricht und nicht auch einmal ein Achterl miteinander trinkt.

Alle drei Oppositionsparteien sagen aber auch, dass sie von der SPÖ zu wenig einbezogen werden. Sind die Entscheidungen manchmal vielleicht zu schnell für die anderen?

Hergovich: Der Zugang ist das eine oder andere Mal wahrscheinlich zutreffend. Krisenzeiten bringen aber schnelle Entscheidungen mit sich, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht diskutieren will. Und dass der Landeshauptmann ein Macher ist, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.