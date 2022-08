Ja, er will! Hans Peter Doskozil heiratet am kommenden Wochenende

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

ans Peter Doskozil Foto: Landesmedienservice Burgenland

C oronabedingt musste der Termin mehrmals verschoben werden, am kommenden Wochenende soll es aber so weit sein: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Julia Jurtschak geben einander das Ja-Wort. Stattfinden soll die Hochzeit im kleinsten Kreis auf einem Weingut im Burgenland, hieß es am Montag zur APA. Der SPÖ-Landesparteichef ist seit 2017 mit der um 13 Jahre jüngeren Eventmanagerin aus Köln liiert.