Wieder neue Gesetzesänderungen im Landtag

Neue Regelungen für Privatunterkünfte, die auf Online-Plattformen wie Airbnb und Booking angeboten werden, sollen für mehr Gerechtigkeit bei der Ortstaxe gegenüber herkömmlichen Hotels und Pensionen sorgen. Außerdem soll die Jagdkarte digitalisiert werden. Die Opposition übt Kritik an der SPÖ und fordert mehr Mitbestimmung für Jugendliche.

Digitale Jagdkarte & Ortstaxe

Die digitale Jagdkarte soll laut SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich mit einem integrierten QR-Code versehen werden, über den diverse Berechtigungen gespeichert werden können. Damit müssen die Jäger die entsprechenden Papierdokumente nicht mehr zur Jagd mitnehmen. Beim Tourismusgesetz soll es künftig keinen Unterschied mehr machen, ob man in einem Hotel oder bei einem privaten Gastgeber über einen Onlineanbieter wohnt. "Bis jetzt waren nur gewerbliche Unterkunftgeber verpflichtet, die Ortstaxe von den Gästen einzuheben", in Zukunft müssen das alle tun, erläuterte Hergovich am Mittwoch.

Die ÖVP wird beiden Gesetzen nicht zustimmen. Diese würden bereits zum wiederholten Mal geändert - "ein weiterer Beweis für die Husch-Pfusch-Politik im Land", meinte Klubobmann Markus Ulram. Er kritisierte außerdem, dass nur acht Tagesordnungspunkte auf dem Programm stehen. Die Volkspartei sieht dafür die SPÖ in der Verantwortung, die mit ihrer Mehrheit in den Ausschüssen regelmäßig Anträge von ÖVP, FPÖ und Grünen vertage.

Die Grünen wollen am Donnerstag die schriftliche Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) diskutieren. Sie habe alle Regierungsmitglieder um Auskunft zu den Druckerzeugnissen der vergangenen Jahren ersucht, sagte Klubobfrau Regina Petrik. Die meisten hätten klare Antworten gegeben - "der Landeshauptmann hat das nicht geschafft".

Ein "Unding der demokratischen Praxis" sieht Petrik außerdem darin, dass ein Antrag der Grünen auf ein Verbot von Bleimunition bei der Jagd von der SPÖ dahingehend abgeändert wurde, dass nun eben die Digitalisierung der Jagdkarte beschlossen werde. "Das hat mit unserem Thema nichts zu tun", betonte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

Einrichtung von Jugendräten

Grüne und FPÖ haben zudem jeweils einen Antrag eingebracht, mit dem sie die demokratische Teilhabe von Jugendlichen stärken wollen. Die Grünen fordern die Einrichtung von Jugendräten. In diesen sollen die Jugendlichen Themen, die ihnen wichtig sind, erarbeiten. Die Ergebnisse sollen öffentlich präsentiert und vom Landtag behandelt werden. Die FPÖ wiederum will, dass Jugendgemeinderäte in Zukunft direkt gewählt werden und die Jugendlichen und ihre Anliegen vertreten. Beide Anträge wurden von der SPÖ abgeändert.