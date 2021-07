Es hat schon eine gewisse Sommer-Tradition, das Bonitäts-Ranking, das vom Gemeindemagazin „Public“ gemeinsam mit dem KDZ, dem Kommunalwissenschaftlichen Dokumentationszentrum, durchgeführt wird. 27 burgenländische Kommunen sind heuer dabei im Reigen der finanzstärksten Gemeinden Österreichs.

„Jeden Cent dreimal umdrehen …“

Der erste Platz im Land geht an Frankenau-Unterpullendorf, das im Vorjahr auf Platz zwei lag. Bundesweit auf dem stolzen Rang 28, spricht der Bonitätswert für die Gemeindekassen. „Großes Lob geht an unsere Gemeindeverwaltung, die stets bemüht ist, jeden Cent dreimal umzudrehen, damit sparsam gearbeitet wird, und die auch immer wieder ein Skonto nachfordert“, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Angelika Mileder.

Die Zahlen „seiner“ Gemeinde Weiden am See erklärt Bürgermeister Wilhelm Schwartz (ÖVP) mit einer gelungenen Baubewirtschaftung in den vergangenen Jahren. Ein 20 Hektar großes Siedlungsgebiet wurde aufgeschlossen, die Hälfte der Baugründe wurden zum Normalpreis an ein Immobilienunternehmen verkauft, der Rest begünstigt als Gemeindegründe an Jungfamilien. Loipersbachs SPÖ-Ortschef Erhard Aminger unterstreicht die „solide finanzielle Basis“ und dass man dennoch „alles Wichtige für die Bevölkerung umgesetzt“ habe. Zugleich ist er realistisch: Durch die Commerzialbank müsse ein Verlust von 1,5 Millionen Euro verkraftet werden.

„Die Aufgaben in den Gemeinden werden immer komplexer, speziell kleine Gemeinden stehen oft vor großen Herausforderungen“, verweist Landesvize Astrid Eisenkopf als zuständiges Regierungsmitglied auf die Zusammenarbeit von Land und Kommunen.