Rückblick auf zwölf Sitzungen und 97 Stunden im Landtag

Der Wechsel des Zweiten Landtagspräsidenten in Reihen der ÖVP war in der vergangenen Sitzungsperiode schon eine prominente personelle Neuerung (Walter Temmel folgte auf Georg Rosner). Im Herbst wird Präsidentin Verena Dunst nach vier Jahren den Platz an der Spitze verlassen.

Eine große Bilanz ihrer Tätigkeit wird dann vielleicht noch folgen, jetzt blickte Dunst zusammen mit Landtags-Direktorin Christina Krumböck auf die abgelaufene Sitzungsperiode zurück: Stolze 97 Stunden und 24 Minuten verbrachten die Abgeordneten demnach von September 2022 bis Juli 2023 im Landtags-Saal.

Auf die gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Landtag – was in Zeiten von Krisen und Teuerung besonders wichtig sei – hat sowohl Dunst als auch Krumböck in der Bilanz zur Tagungsperiode verwiesen. In zwölf Sitzungen, darunter zwei Sonderlandtage, wurden 183 Tagesordnungspunkte behandelt; 37 Gesetzesanträge wurden abschließend behandelt.

Dabei ging es in den Sitzungen nicht immer friedlich zu. Über Themen wie die Bauland-Abgabe (mit 15 Petitionen), Landesunternehmen oder Energie gab's oft auch Diskussionen zwischen der SPÖ-Regierung und der Opposition mit ÖVP, FPÖ und Grünen. Dass diese zur Demokratie gehören, wurde auch vermittelt, und zwar in 125 Landtags-Führungen mit rekordverdächtigen 3.135 Gästen.

Übergabe & Wahl am 21. September

Als eines der weiteren Highlights der Tagungsperiode strich Dunst das 20-Jahr-Jubiläum des Landesrechnungshofes hervor, der als wichtigstes Kontrollorgan des Landtages gilt.

Als „Noch-Präsidentin“ wird Verena Dunst dann nach der Sommerpause am 21. September die nächste Landtagssitzung noch eröffnen; danach wird der Nachfolger (oder die Nachfolgerin) gewählt. Dunst selbst wird als Abgeordnete in den Reihen der SPÖ Platz nehmen. Offiziell soll die Nachfolge der Präsidentin Ende August oder spätestens Anfang September von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vorgestellt werden.

Die Tagesordnungspunkte als Diagramm: Krumböck und Dunst im Landtags-Saal. Foto: Landtag Burgenland

Zum Stichwort Sommerpause meinte Landtagsdirektorin Christina Krumböck, dass die sitzungsfreie Zeit auch jene sei, in der man mit Hintergrundarbeit beschäftigt sei. Denn „nach einer Landtagstagung ist auch vor einer neuen Tagung …“

Landtag in Zahlen

Von September bis Juli wurden zwölf Sitzungen abgehalten, 183 Tagesordnungspunkte diskutiert und 37 Gesetze beschlossen.67 Anträge und 28 Beschlussanträge wurden behandelt.In zehn Fragestunden haben die Regierungsmitglieder insgesamt 215 Fragen beantwortet.Sechs Berichte des Bundes-, fünf Berichte des Landesrechnungshofes wurden behandelt.