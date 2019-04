BVZ: Man hat ein wenig den Eindruck, dass sich die FH erst in den letzen zehn Jahren steil nach oben bewegt. Sehen Sie das ähnlich?

Georg Pehm: Nein, der heutige Erfolg ist eine Entwicklung seit dem ersten Tag an. Was mit 135 Studierenden begonnen hat, ist zu einer Hochschule mit 4.100 Studierenden geworden. Das ist echt beachtlich. Aber die Erfolgsgeschichte der FH hat nicht nur zehn, sondern 25 Kapitel.

Wie weit kann man noch wachsen?

Wachstum ist kein Wert an sich. Man muss es immer mit Qualität verbinden. In diesem Sinn werden wir weiter unser Studienangebot verbreitern und die Forschung intensivieren. Die FH Burgenland ist im Kern „Hochschule“. Dennoch ist sie auch ein vielschichtiges Bildungszentrum für die Region geworden. Das stellt auch weiterhin die Leitlinie dar.

Wolfgang Millendorfer FH-Geschäftsführer Georg Pehm: „Es ist toll, wie Studierende, Lehrende und Forscher hier miteinander arbeiten. Das gibt es kaum sonstwo.“ Foto: BVZ

Wird sich bei den Schwerpunkten die nächsten Jahre etwas ändern?

Ja, wir gehen mit der Zeit. Deshalb wollen wir mittelfristig Informatik, Digitalisierung und Neue Medien weiter ausbauen. Ein weiteres Thema ist Gesundheit, ein drittes soll sich mit modernem Management befassen, etwa wie Unternehmungen und Organisationen auf internationaler Bühne arbeiten.

Wie viele Studenten verträgt die FH derzeit platzmäßig?

Im Moment platzen wir aus allen Nähten. Wir benötigen unbedingt zusätzlichen Raum. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat hier neue Akzente gesetzt. Wir arbeiten bereits intensiv mit der Landesholding und der BELIG an Planungen.

Was wünscht man sich zum 25. „Geburtstag“?

Viel (lacht)! Vergleicht man das Alter der FH mit einem Menschenleben, so ist die FH mit ihren 25 Jahren schon bestens ausgebildet, kompetent, sie strotzt vor Energie und kann der Welt einen Haxen ausreißen. Wir können also für die Gesellschaft viel Gutes tun. Freilich bräuchten wir dazu auch den Rückenwind der Bundesregierung. Wir wünschen uns daher vor allem eine faire Abgeltung der Teuerung, zusätzliche Studienplätze und eine nachhaltige Förderung der Forschung.

Wie laufen die Verhandlungen?

Leider mühsam. Die Fachhochschulen bemühen sich, machen Druck. Wir verstehen nicht, dass die Bundesregierung den großartigen Erfolg der FHs, den es ja nachweislich gibt, aufs Spiel setzt.

Der Eindruck, dass Fachhochschulen nicht so wertig seien wie Unis, hat sich gewandelt. Sind FH und Universität auf Augenhöhe?

Selbstverständlich! Die Qualität an Fachhochschulen ist hoch, die Arbeitsplatzchancen für FH-Absolventen sind sogar besser. Während auf Unis wissenschaftliche Arbeit und Grundlagenforschung im Vordergrund stehen, sind es bei uns angewandtes Wissen und angewandte Forschung. Unis und FHs unterscheiden sich nicht in der Qualität, sondern vor allem in den Zielsetzungen.

Wie ist die Positionierung der FH Burgenland?

Wir sind wahrscheinlich die persönlichste FH, weil zwischen Lehrenden, Wissenschaftlern und Studierenden eine direkte und persönliche Beziehung entsteht. Man ist nicht nur eine Nummer, sondern es kann auf Stärken eingegangen werden. Wir haben auch sehr innovative Studiengänge, Besonderes miteinander kombinieren.

Für Lehrende gibt es auch ein neues Qualifizierungsprogramm …

Es ist ein Herzstück unserer aktuellen Entwicklung! Wir beziehen neue digitale und neue didaktische Möglichkeiten mit ein und sehen Lehre noch umfassender als bisher. Das Konzept wird Studieren und Lehren am Ende des Tages noch besser machen und ermöglichen, auf Bedürfnisse Studierender noch mehr einzugehen.

Sie sind seit mehr als sieben Jahren Geschäftsführer an der FH und seit zwei Jahren allein an der Spitze. Wie hat sich Ihr Leben mit dem Wechsel in die FH geändert?

Das ist meine zwölfte berufliche Station in 37 Jahren Berufstätigkeit. Ich habe mich in jede Aufgabe mit viel Leidenschaft eingebracht, aber so ein konstruktiver Geist, wie hier an der FH, ist echt außergewöhnlich. Wir sind ein super Team, das Erfolge gemeinsam entwickelt und umsetzt. Erfolg braucht auch eine wertschätzende, respektvolle und kollegiale Zusammenarbeit – auch Vertrauen und Freiräume. Darum bemühe ich mich jeden Tag.

Die FH als Unternehmen ist ein „Enkelkind“ des Landes. Wie haben Sie den Landeshauptmann- Wechsel bisher wahrgenommen?

Es bewegt sich irrsinnig viel, es gibt den Blick nach vorne und die Bereitschaft zu Innovation. Speziell zur Frage, wie wir die Infrastruktur verbessern können. Landeshauptmann Doskozil legt ein hohes Tempo vor.

Was bedeutet das konkret?

Dass zunächst die Forschung ausgebaut wird. In Eisenstadt soll ein Zentrum zum Thema Informatik, Digitalisierung und Cloud-Lösungen entstehen und in Pinkafeld ein Labor zur Frage, wie man mit möglichst wenig Technik optimale Energieeffizienz erzielen kann. Insgesamt sollen dafür über vier Millionen Euro investiert werden.

Zur Digitalisierung: Wird es in zehn Jahren überhaupt keine Hörsäle mehr geben?

Denkbar, aber unwahrscheinlich. Jedenfalls wird Lehre anders ablaufen, weil viel mehr übers Internet stattfinden wird. In manchen Disziplinen, etwa Soziales und Gesundheit, wird dennoch das gemeinsame, direkte Arbeiten im Vordergrund stehen. Es gilt, einen optimalen Mix zu finden.

Bei über 700 Mitarbeitern stellt sich auch hier die vom Land forcierte Frage von 1.700 Euro netto als Mindestlohn. Wird auch die FH als Teil der Landesholding vor Herausforderungen gestellt?

Ja, natürlich. Wobei der Ansatz, niedrige Einkommen anzuheben, sinnvoll und gut ist. Die Maßnahme wird zusätzlich Wohlstand schaffen und diesen langfristig absichern. Wir stehen also der Mindestlohn-Idee positiv gegenüber. Jetzt warten wir auf Konzepte, wie sie umgesetzt werden soll.

Und wieviel Bio-Speisen wird es an der FH geben?

So viele wie möglich, ganz klar! Wir engagieren uns seit Jahren bei Abfallbewirtschaftung, CO2-Reduktion, gesunder Ernährung oder Gemeinwohlorientierung. Bei „mehr Bio“ sind wir gerne dabei.

Gibt es etwas, worauf sich Studierende demnächst freuen können?

Hoffentlich über viele gute Leistungsbeurteilungen (lacht) und über die völlig erneuerte Medientechnik im Haus! Und es gibt am 4. Mai unseren diesjährigen Hochschulball in der Orangerie in Eisenstadt. Da wird das 25-Jahr-Jubiläum ausgelassen gefeiert!

Was halten Sie persönlich von Studiengebühren?

Ich lehne sie ab. Ich selbst hätte es mir damals nicht leisten können zu studieren, wenn ich Studiengebühren bezahlen hätte müssen. Ein Studium sollte nicht davon abhängen, wie dick die Brieftasche der Eltern ist, sondern von Interesse, Talent und Fleiß. Deshalb gibt es an der FH auch seit 25 Jahren keine Studiengebühren.

Wie sehen Sie derzeit das Ausbildungsangebot an der FH?

Das Angebot ist allein in den letzten paar Jahren von 15 Studiengängen auf über 50 Studien- und Masterlehrgänge angewachsen. Wir öffnen mehr Menschen den Zugang zur Hochschule und beteiligen uns an Doktoratsprogrammen internationaler Universitäten. Also, so viel „Studium“ wie jetzt gab es noch nie im Burgenland.

Soll die Fachhochschule Ihre zwölfte Berufsstation bleiben?

Schwierige Frage. Ich denke, es kommt darauf an, wie lange man mehr als 60 Stunden pro Woche gesund erledigen kann. Im Moment macht mir die Arbeit hier total viel Freude. Mein Vertrag läuft noch bis Mitte 2022. Was in zwei Jahren ist, entscheide ich dann.

Was steht aus Ihrer Sicht zum 25-Jahr-Jubiläum im Mittelpunkt?

Sicherlich, dass wir eine total persönliche FH sind, in der die Menschen zählen. Es ist toll, wie Studierende, Lehrende und Forscher hier miteinander arbeiten. Das gibt es kaum sonstwo. Das macht diese FH so besonders – und das soll so bleiben.

Interview: Markus Stefanitsch