HPZ Rust: Für Kinder da, wenn alles ausweglos scheint

Lange war das Burgenland ein weißer Fleck bei Einrichtungen zur Behandlung psychischer Probleme von Kindern. Bei der Kinder- und Jugendpsychatrie gibt es seit 2007 Standorte in Eisenstadt und Oberwart - allerdings nur ambulant, nicht stationär. Ein wichtiger Schritt für die diagnostische Abklärung sowie die stationäre Behandlung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen wurde bereits vor 20 Jahren in Rust gesetzt: Im Juli 2003 startete das Heilpädagogische Zentrum Rust den Betrieb.

Träger der Sonderkrankenanstalt sind die Sozialen Dienste Burgenland um Geschäftsführer Johannes Zsifkovits, geleitet wird das Zentrum von Michaela Fried (Ärztliche Leitung) und Carmen Halper-Moser (Psychologische und Pädagogische Leitung). Maßgeblich bei der Gründung vor 20 Jahren involviert war auch der Primarius der Kinderstation der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, Hans Peter Wagentristl.

Wichtige Einrichtung, die leider immer notwendiger wird

501 Kinder und Jugendliche fanden in den letzten 20 Jahren im HPZ Hilfe. Vor allem psychische Problemen und Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen oder schulassoziierten Störungen werden in Rust stationär behandelt. In der Regel sind die Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 16 Jahren mehrere Monate im HPZ, im Ort besuchen sie während des Aufenthalts eine der Heilstättenklassen der Volks- und Mittelschule Rust oder den Kindergarten Rust.

In Rust werden die Kinder und Jugendlichen in zwei Wohngruppen für je sechs Personen betreut. Die 19 Mitarbeiter kommen aus den Fachbereichen Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Klinischer und Gesundheitspsychologie sowie Psycho-, Ergo-, Kunst- und Musiktherapie. Die Zuweisung erfolgt dabei über die Kinder- und Jugendhilfe.

Rechtzeitige Hilfe kann Leben retten

Bleiben oben erwähnte Störungen unbehandelt, können sich die Probleme bis zu Selbstverletzung, Suizidgedanken und -versuchen („Suizidalität“) oder gar tatsächlich zum Suizid führen. Eine unlängst veröffentlichte Studie verweist auf einen Anstieg der Suzidialität bei Kindern und Jugendlichen: Diese habe sich seit 2018 verdreifacht hat. Die Zahl der Suizide blieb dagegen konstant. Jeder vierte bis jeder dritte Selbstmord der durchschnittlich 1.100 pro Jahr entfällt dabei auf Menschen unter 18 Jahren. In Summe ist Suizid die zweithäufigste Todesursache bei Minderjährigen.

Hilfe für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen:

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche. Online unter bittelebe.at.

richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche. Online unter bittelebe.at. Rat auf Draht: Tel.: 147. Beratung für Kinder und Jugendliche. Anonym und rund um die Uhr. www.rataufdraht.at.

Tel.: 147. Beratung für Kinder und Jugendliche. Anonym und rund um die Uhr. www.rataufdraht.at. Kindernotruf: Tel.: 0800 567 567. Der Kindernotruf ist eine 24-Stunden Telefonberatung in akuten Krisen sowie Konfliktsituationen.

Kinder und Jugendanwalt Christian Reumann, Dagmar Matouschek, Leiterin Referat Referat Kinder- und Jugendhilfe, Soziales, Psychotherapeut Ulrich Sommer, Michaela Fried, Ärztliche Leiterin HPZ Rust, ORF-Moderatorin Barbara Karlich, Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Soziale Dienste Burgenland, Carmen Halper-Moser, Psychologische u. Pädagogische Leitung HPZ, Landesrat Leonhard Schneemann, Johann Reinprecht, Bürgermeisterin Mörbisch Bettina Zentgraf und Bürgermeister Rust Gerold Stagl. Foto: LMS

Zitate und Sprüche zum Jubiläum

„Das anhaltende Krisenkarussell setzt Kindern und Jugendlichen stark zu. Die Zeit für Kinder und Jugendliche ist bedeutend herausfordernder geworden. Kinder und Jugendliche brauchen Stabilität, Sicherheit und eine Perspektive. Es ist unsere politische Aufgabe, den betroffenen Kindern und Jugendlichen so viel Sicherheit und Stabilität wie möglich zu garantieren, um ihnen eine positive Zukunft bieten zu können. Das HPZ Rust stellt einen Lichtblick für alle Kinder und Jugendlichen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, dar.“ Leonhard Schneemann, Soziallandesrat:

„In den letzten 20 Jahren hat sich hier eine bedeutende Einrichtung etabliert, in der vielen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien geholfen werden konnte und wird. Ich möchte mich daher auch bei den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die tagtäglich ihr Bestes geben, um den jungen Menschen eine professionelle Unterstützung zu bieten.“ Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland:

„Unser Team schafft für die Kinder und Jugendlichen eine emotional tragende Atmosphäre in einer therapeutisch-pädagogischen Umgebung. Ziel ist es dabei auch, einen wirksamen Plan für die Zukunft zu entwickeln, der nach der Entlassung gut umsetzbar ist. Auf Eltern- und Angehörigenarbeit durch regelmäßige Gespräche legen wir einen starken Fokus.“ Carmen Halper-Moser, pädagogische, psychologische und administrative Leiterin des HPZ Rust: