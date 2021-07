Ein virtueller Besuch burgenländischer Sehenswürdigkeiten, ein „Juhudlerpark“ für Groß und Klein im Landessüden, ein Brettspiel mit Lerneffekt, kulinarische Spurensuche oder Fitness-Programme für Klima und Mensch – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und deshalb sprudelten die Ideen nur so: Insgesamt langten am Ende stolze 209 Konzepte zu historischen Projekten und Zukunfts-Visionen bei der Bildungsdirektion ein.

In der Naturpark-Volksschule Rechnitz etwa lebte die Tradition des Weidenkorb-Flechtens („Korwatsch“) wieder auf. In der Mittelschule Gols wurde die Lockdown-Zeit genutzt, um typische regionale Speisen für ein besonderes Sammelwerk zu kochen. Eine „Begegnung“ mit der Brücke von Andau gab es in der Volksschule Frauenkirchen. Die Kinder in der Volksschule Maria Bild entwarfen nachhaltige Häuser der Zukunft, im Zweisprachigen Gymnasium in Oberwart wurden Schlüsselbegriffe der heimischen Geschichte gesammelt. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Was bleibt, ist die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit der Zukunft im eigenen Land.

Wertvolle Impulse über das Jubiläumjahr hinaus

„Mehr als 200 großartige Ideen verdeutlichen einmal mehr das qualitative Leistungspotenzial in den burgenländischen Schulen. Mit dem Landesbewerb werden wertvolle Impulse gesetzt“, dankt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz den teilnehmenden Schulen sowie allen Pädagoginnen und Pädagogen.

Die Ergebnisse werden einerseits in die Jubiläumsausstellung auf Burg Schlainig einfließen; zudem werden die besten Zukunftsprojekte vom Land umgesetzt. Die Jury mit Historiker Oliver Rathkolb und Co. hat die Projekte ausgewählt, die nun von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrätin Daniela Winkler und Bildungsdirektor Zitz ausgezeichnet werden.

Die BVZ begleitet den Schulwettbewerb medial und präsentiert die Sieger-Projekte in der kommenden Ausgabe.