100 Jahre Zugehörigkeit zu Österreich – ein historisches Ereignis, das ganz im Zeichen des Miteinanders steht. Unter dem Motto „Wir sind 100 – Burgenland schreibt Geschichte“ findet erstmals seit dem Jahr 2000 wieder eine Landesausstellung auf der Friedensburg Schlaining statt. Die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes wird durch eine multimediale Ausstellung auf eine besondere Art und Weise zum Erlebnis. Das feierliche Eröffnungswochenende vom 14. bis 15. August bietet ein buntes Programm-Potpourri aus Unterhaltung, Ausstellungsrundgängen und Konzerten.

Eröffnet wird der Festakt am Samstag, dem 14. August (19.30 Uhr) unter der musikalischen Leitung von Christian Kolonovits mit einem 40-köpfigen Orchester und einem Chor. Spitzenbands wie die Krowodnrocker von Bruji, das erfolgreiche Indie-Duo Cari Cari und die international gefeierte Band Opus werden Teil des Eröffnungskonzerts sein. Publikumsliebling und Generalintendant Alfons Haider führt durch den Abend mit zahlreichen Interviewgästen, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Burgkoordinator Norbert Darabos, Ausstellungskurator Oliver Rathkolb und Gestalter Christof Cremer. Ein besonderes Highlight stellt die neu arrangierte Landeshymne von Christian Kolonovits dar, die als einzigartige Neuinterpretation das Burgenland in all seiner Vielfalt würdigt. Für alle, die nicht live dabei sein können, wird der Festakt via Live-Stream in der ORF TVthek übertragen.

Am 15. August sind erste Führungen durch die Jubiläumsausstellung möglich, Live-Musik und Volkstanzgruppen sorgen den ganzen Tag für Unterhaltung.