Schuldnerberatung: Begleitung beim Weg aus der Krise

Das Burgenland ist das einzige Bundesland, in dem die Schuldnerberatung eine eigene Institution des Landes und kein gemeinnütziger Verein ist. Vor 25 Jahren startete das Angebot auch im Burgenland, damals unter Führung von Landtagspräsidentin a.D. und Volkshilfe Burgenland-Chefin Verena Dunst, seit sechs Jahren ist die Schuldnerberatung im Ressort von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf angesiedelt.

Deutlich mehr Privatkonkurse im Burgenland

Das Burgenland verzeichnet den zweitgrößten Anstieg bei den Konkurseröffnungen in Österreich mit 27,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr- nur Vorarlberg liegt noch (deutlich) darüber. Österreichweit nahmen die Privatkonkurse um 7,93 Prozent zu. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach finanzieller und sozialer Beratung. Ebenfalls 27 Prozent Plus verzeichnete man bei den persönlichen Beratungsgesprächen, heuer waren es bisher 718. Bei Telefonberatungen beträgt der Anstieg 14,7 Prozent, schriftlich waren es heuer 34,5 Prozent mehr als 2022.

Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Der durchschnittliche Schuldner ist 43,6 Jahre alt und steht mit 131.960,68 Euro in der Kreide.

Schuldnerberatung zahlt sich aus

„Wenn Bürgern, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, geholfen wird, ihre budgetäre Situation wieder in den Griff zu bekommen, können sie relativ rasch wieder am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilhaben und unterstützen damit in weiterer Folge die Volkswirtschaft“, betonte auch die Leiterin der Schuldenberatung, Michaela Puhr. Eine Studie der WU Wien bestätigt diesen „Social Retunr on Investment“: jeder Euro, der in die Schuldnerberatung investiert wird, hat soziale und wirtschaftliche Wirkungen im Gegenwert von 5,3 Euro.

Definitiv unwirtschaftlich dagegen: Menschen in Privatinsolvenzen über mehrere Jahre unter der Armutsgefährungsgrenze zu halten und damit von Förderungen und Zuschüssen abhängig zu machen. Plakativ gesprochen: Armut ist unwirtschaftlich, helfen zahlt sich aus.

Dunst und Eisenkopf ziehen Bilanz

Dunst erinnerte sich dabei auch an die Anfänge: „Früher stand auf der Tür ,Schuldnerberatung' - da war die Scham der Klienten oft groß, niemand wollte da rein gehen.“ Unter dem Titel „Service und Beratung Burgenland“ habe sich mit sechs Mitarbeitern mittlerweile zur nicht mehr wegzudenkenden Servicestelle entwickelt, die gut angenommen werde und auch effizient helfe.

Verena Dunst, Mitgründerin der Schuldnerberatung Burgenland. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Kernaufgabe der Schuldnerberatung sei auch, „Menschen Hoffnung zu geben“, so Eisenkopf: „Es gibt die Chance auf einen Neustart, ein schuldenfreies Leben.“ Dabei helfen die zertifizierten Experten bei der Schuldnerberatung. Von ihrer Vorgängerin gab es reichlich Lob für die politisch Verantwortliche: „Danke Astrid, du hast die Strukturen, die ich damals aufgebaut habe, bestens weiterentwickelt.“

Die Schuldnerberatung hat auch eine Außenstelle im Landessüden, denn „gerade Menschen in finanziellen Notlagen sollte man die Reise nach Eisenstadt sparen.“ Die Servicestelle selbst sei dabei mittlerweile bestens ausfinanziert, betont Dunst, denn „während die vereinsförmigen Schuldnerberatungen jedes Jahr um ihre Fördergelder zittern müssen, haben wir im Burgenland eine vollwertige Landesinstitution.“

Lob und Appelle vom Dachverband ASB

Clemens Mitterlehner, ASB-Geschäftsführer. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Auch die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen ASB lobte die Strukturen im Burgenland. „Die Schuldnerberatung hilft den Menschen dabei, aus Chaos Ordnung zu machen, aus Krise Hoffnung“, so ASB-Geschäftsführer Clemens Mitterlehner in seiner eindrücklichen Jubiläumsrede. Diese nutzte er auch für konkrete Forderungen: So müsse etwa dringend das Existenzminimum angehoben werden. In der aktuellen Form liege der Bemessungswert unter der Armutsgefährungsgrenze. „Staatlich verordnete Armut“ nennt der Experte das in harten Worten. Es muss zum Leben, nicht nur zum Überleben reichen. Dazu zählt auch kulturelle und soziale Teilhabe.“ Als Richtwert nennt er das Ergebnis einer Studie des ASB: 1593 Euro. Der Kostenersatz im Falle des Jobsverlust müsse als Armutsprävention ebenfalls erhöht werden, von 55 auf 70 Prozent.

FPÖ fordert mehr Budget für Schuldnerberatung

Von den Freiheitlichen kommt zum 25. Jubiläum der Schuldnerberatung ein Appell nach mehr Mitteln für die Servicestelle - wie in der Vergangenheit auch regelmäßig unter Ilse Benkö, deren ausgewiesener Arbeitsschwerpunkt die Schuldnerberatung war. „Es ist erfreulich, dass es diese Einrichtung gibt. 25 Jahre heißt: Es wurde Menschen 25 Jahre kostenlos geholfen, die finanziell in Bedrängnis geraten sind“, so Landtagsabgeordneter Markus Wiesler. Und er fordert explizit eine Personalaufstockung, also mehr Kollegen für die aktuell sechs Mitarbeiter.