Wahllisten stehen fest: Landwirtschaft wird politisch

Am vergangenen Freitag beschloss der Bauernbund seine Wahlliste für die Landwirtschaftskammer (LK)-Wahl. Die 64 nach „Reißverschluss-Prinzip“ (abwechselnd männlich und weiblich) gereihten Kandidatinnen und Kandidaten repräsentieren „die gesamte Breite der burgenländischen Landwirtschaft“, betonte Spitzenkandidat Nikolaus Berlakovich: „Von Ackerbau über Viehzucht bis zum Wein, im Voll- und im Nebenerwerb.“ Wahlziel ist, „weiter bestimmende Kraft“ zu bleiben, über Zugewinne „freuen wir uns“. Wahlkampfmotto ist „Sicherheit und Stabilität“.

SP-Kritik an Reformstau und „Luxuspensionen“

Rot. Die für Landwirtschaft zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, SP-Bauern-Spitzenkandidat Michael Glauber und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Foto: Millendorfer

Schon am Aschermittwoch war Wahlkampfstart der SPÖ Bäuerinnen und Bauern. Spitzenkandidat Michael Glauber formulierte mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Stellvertreterin Astrid Eisenkopf das Wahlziel: „Wir wollen dazugewinnen, unsere acht Mandate ausbauen, die erfolgreiche BIO-Strategie fortsetzen und das Angebot an regionalen Lebensmitteln im Burgenland weiter ausbauen“, so Glauber.

Die Restrukturierung der LK hatte Doskozil als Voraussetzung für die Weiterführung der Landesförderungen in der Höhe von über zwei Millionen Euro genannt. „Hier kommt es leider seitens der LK zu Verzögerungen“, so der Landeschef. Eigentlich hätte der Reformprozess mit September abgeschlossen sein sollen. Auch kritisierte er, dass über zehn Prozent des Budgets „Sonder- und Luxuspensionen“ von Funktionären ausmachen würden.

Blau. Thomas Karacsony als FPÖ-Spitzenkandidat. Foto: FPÖ

Berlakovich wehrt sich: Es seien alle angeforderten Dokumente im Herbst übergeben worden, die versprochene Finanzierung sei weiter ausständig. Die kritisierte Pensionsform gebe es seit 30 Jahren schon nicht mehr.

FP will Einzug schaffen, Grüne neues Wahlrecht

Ziel sei, fünf Prozent und ein Mandat zu holen, so der Landesobmann der Freiheitlichen Bauernschaft, Thomas Karacsony: „Die Agrarpolitik war zu lange in den Händen des Bauernbundes, es braucht eine Politik von Bauern für Bauern!“

Grün. Wolfgang Spitzmüller tritt nicht mehr an. Foto: zVg

Die Grünen treten nicht an, nicht zuletzt da das „Großparteien bevorzugende“ Wahlrecht nicht abgeschafft worden sei, „obwohl es sogar einen einstimmigen Landtagsbeschluss dazu gibt“, ärgert sich der grüne Landwirtschaftssprecher Wolfang Spitzmüller.

Wahlberechtigt ist, wer einen land- oder forstwirtschaftlichen Hauptberuf oder ein dafür nutzbares Grundstück über 5.700 Quadratmeter hat.