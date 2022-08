Startschuss für den burgenländischen Gemeinderatswahlkampf

Werbung

Das erste Kräftemessen im Vorfeld der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen endet am Freitag um 13 Uhr – spätestens dann müssen sämtliche Wahlvorschläge im jeweiligen Rathaus eingegangen sein. Und damit zeigt sich, wo die einzelnen Parteien und Listen tatsächlich ins Rennen gehen.

Alle 171 Gemeinden sind es bei der SPÖ , überall gibt es auch einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt – außer in Bad Sauerbrunn, wo Gerhard Hutter mit seiner Liste erneut antritt. Da er auf „rotem Ticket“ im Landtag sitzt, verzichtet die SPÖ hier auf den Gegenkandidaten.

Die ÖVP tritt in 165 Gemeinden fix an (und fast überall mit Bürgermeisterkandidaten); ein, zwei Überraschungen könnten sich noch ergeben. Für Aufsehen sorgte die ÖVP-FPÖ-Liste in Loipersbach; ganz unaufgeregt wird in Rohr traditionell die Bürgerliste unterstützt.

In mindestens 90 Gemeinden will die FPÖ zur Wahl antreten und dabei zwischen 50 und 60 Kandidatinnen und Kandidaten für den Bürgermeistersessel ins Rennen schicken.

Die Grünen haben zuletzt 22 Wahlvorschläge fixiert, mit nur zwei weiteren Gemeinden wären es mehr als bei der letzten Wahl. Sieben Bürgermeister-Kandidaturen stehen fest, auch jene von Landesgeschäftsführer Michael Bacher in Mörbisch.

Kandidaturen der NEOS gibt es in fünf Gemeinden; in Breitenbrunn tritt Landessprecher Christoph Schneider als Bürgermeister-Kandidat an.

Ganz neu im Wahlkampf ist die MFG , die in bis zu 25 Gemeinden antreten will. Überhaupt wird es bei dieser Wahl so viele unabhängige Listen wie noch nie geben, weiß man bereits beim Unabhängigen Gemeindevertreter-Forum ( UGVF ). In manchen Gemeinden, wie etwa in Nikitsch, Kittsee oder Großhöflein (wo die LBL neben Deutschkreutz ebenfalls antreten will) erwartet man sogar zwei Listen-Kandidaturen.

Neuerungen bei der Wahl: Mit „Vorzug“ zum Mandat

Suchen müssen die Parteien aber weiterhin, und zwar nach den Beisitzern für die Wahllokale, die erstmals eine Aufwandsentschädigung (in Höhe von bis zu 92 Euro) erhalten. Das ist eine der Neuerungen, die bei dieser Gemeinderatswahl zu Tragen kommt.

Noch direktere Auswirkungen hat in Zukunft die Vorzugsstimme: Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Liste weiter hinten gereiht sind, können mit diesem zusätzlichen „Kreuzerl“ Plätze gut machen. Wie später bei der Landtagswahl wird diese Regelung auch das interne Wahl-Rennen spannender machen.