Roman Bunyai, der (vor)letzte Jägermeister im Burgenland

Ohne große Vorankündigung wurde der Vorstand des Landesjagdverbandes in der Vorwoche komplett neu gewählt. Dabei hätte das Team rund um den nunmehrigen Ex-Landesjägermeister Roman Leitner auch bis zur Auflösung des Verbandes in jetziger Form weitermachen können. Das Ende mit Ende des Jahres ist aber letztlich der Grund für die Neuwahlen.

Denn die Neuordnung der Jagd durch das Land war eines der meistdiskutierten Vorhaben der vergangenen Jahre: Wie berichtet, wurde die gesetzliche Abschaffung der Pflichtbeiträge als „Entmachtung“ des bestehenden Verbandes gewertet:

Man protestierte, scheiterte mit einer Verfassungs-Beschwerde – und jetzt sollen die Karten mit neuem Vorstand „neu gemischt“ werden. Eine Gesprächsbasis mit dem Land sei gegeben; beide Seiten wollen sich zusammensetzen. Das bestätigt nicht nur der neue Jägermeister Roman Bunyai, sondern auch das Büro des zuständigen SPÖ-Landesrates Leonhard Schneemann.

Leitner kritisiert drohende „Zwangs-Verstaatlichung“

Zum einen geht es um die Übernahme von Jagd-Agenden, zum anderen um eine finanzielle Basis für den Nachfolge-Verein, der im Hintergrund als Interessensvertretung mit freiwilligen Mitgliedern Gestalt annimmt.

Wenn mit 2023 Schluss ist, gehen Vermögen und Liegenschaften des Jagdverbandes nämlich an die Allgemeinheit, also ans Land. Vorgänger Roman Leitner kritisierte hier eine „Zwangs-Verstaatlichung“, sein Nachfolger Bunyai will eine neue Form der Zusammenarbeit finden. Und was will das Land? „Bestes Service für die Jägerschaft und keine Zwangsmitgliedschaft mehr.“

Auch abseits der klärenden Gespräche will Roman Bunyai mit seinem Team noch kräftig anpacken: „Der Klimawandel und Wasserknappheit im heißen Sommer sind Themen, die keinen Aufschub dulden.“