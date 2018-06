Die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Kumulationsprinzips im Verwaltungsstrafrecht werde fatale Folgen haben, meinte Arbeitsmarktsprecher LAbg. Robert Hergovich (SPÖ) am Freitag. "Verstöße werden damit zu Kavaliersdelikten degradiert", so Hergovich.

Wenn bei einer Baustellenbegehung beispielsweise sechs Arbeitnehmer angetroffen werden, die um ihren Lohn geprellt wurden, so habe der Arbeitgeber bisher sechsmal Strafe gezahlt. Künftig werde nur mehr eine Strafe fällig. Dies sei eine "Einladung zum Lohndumping", sagte der Arbeitsmarktsprecher. Vor allem große Konzerne würden davon profitieren. "In Zukunft werden die Firmen, die es darauf anlegen, billiger davonkommen, wenn sie es in Kauf nehmen Gesetze zu brechen als sie einzuhalten", warnte auch Bernd Rehberger, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau Holz.