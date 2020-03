Die vom Bund getroffenen Maßnahmen an Schulen gelten ab Montag (Schließung der Oberstufen) und Mittwoch (Umstellung auf Betreuung bis 14-Jährige) auch im Burgenland. Laut Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz laufen die Vorbereitungen. Im Interview mit dem ORF-Burgenland meinte Zitz, dass man gerade im Land durch die digitale Ausstattung und Vorarbeit gut aufgestellt sei: Mit der Lernplattform LMS.at sei vor allem auch der Online-Unterricht gesichert.

Ob die Zentralmatura verschoben werden muss, werde die weitere Vorgehensweise des Ministeriums zeigen; ebenso wird auch die Frage der Benotung bei ausfallenden Schularbeiten noch geklärt. „Wir bereiten weiterhin auf die Matura vor“, schickte Zitz im „Burgenland-heute“-Gespräch voraus.

Coronavirus Oberstufen ab Montag geschlossen, Rest ab Mittwoch

Infos an den Schulen und via Hotline

In den Unterstufen und Volksschulen warte man laut Zitz noch ab, für wie viele Kinder bis 14 Jahre das Betreuungsangebot an Schulen angenommen werde. Durch die Plattform „Schooly.at“ sei auch hier Online-Unterricht möglich; die Betreuung werde auch vertiefendes Lernen beinhalten, so Zitz, die Organisation obliegt dabei den jeweiligen Direktionen.

Diese seien für die Erziehungsberechtigten auch direkte Ansprechpartner für die Details. Zusätzlich für schulische Fragen wird auch eine Hotline eingerichtet, die morgen, Donnerstag, um 12 Uhr den Betrieb aufnimmt. Infos und Nummern finden sich dann online auf www.bildung-bgld.gv.at

Appell auch im Kindergarten

Das Ziel der Maßnahmen ist auch laut „Koordinationsstab Coronavirus“ im Burgenland klar: „Eine flächendeckende Reduktion der Kontakte unter den Kindern in den Schulen und Kindergärten, um hier einer weiteren Verbreitung des COVID-19 Virus entgegenzuwirken.“

Seitens des Landes wird an die Erziehungsberechtigten appelliert, ihre Kinder (dies gilt für Unter-14-Jährige) aus der Schulen oder dem Kindergarten zu nehmen, wenn es eine Betreuungsmöglichkeit gibt.

Über weitere Details der Maßnahmen wird morgen, Donnerstag, im Rahmen einer Pressekonferenz berichtet.