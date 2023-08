Doskozil kündigt Null-Lohnrunde für Polit-Gehälter im Burgenland an

Ein „deutliches Zeichen der Solidarität“ nennt der Landeshauptmann das Aussetzen der jährlichen Gehalts-Anpassung in Zeiten der Teuerung: Mit der Null-Lohnrunde gibt es keine Anhebung der Einkommen in den Spitzenpositionen der Landespolitik; bis zu fünf Prozent plus wären möglich gewesen.

Im Fall der Ankündigung der Null-Lohnrunde für die Bundespolitik sieht Doskozil „eine späte Einsicht, für die sich Kanzler Nehammer und sein Vize nicht zu brüsten brauchen“. Das Burgenland sei bereits im Vorjahr „einen eigenständigen Weg gegangen“: Die Bezüge im öffentlichen Dienst, und damit auch jene in der Politik, wurden schon für 2023 nicht linear (um 7,15 Prozent) angehoben, sondern nur um den Fixbetrag von 300 Euro brutto.

Das „burgenländische Modell“

„Die Übernahme der Bundesregelung hätte für Geringverdiener ein Plus von 183 Euro brutto bedeutet, für Spitzenbeamte mit höchsten Einkommen ein Plus von bis zu 700 Euro, für Politiker sogar um 800 bis 900 Euro“, rechnet Doskozil den damaligen Schritt in Sachen Inflations-Anpassung vor. Man habe sich „bewusst für eine sozial verträglichere Lösung entschieden“ und die Bezüge generell um 300 Euro brutto angehoben.

Rund 80 Prozent der Landes- und Gemeindebediensteten hätten vom burgenländischen Modell stärker profitiert, als es bei der Übernahme der Bundesregelung der Fall gewesen wäre. Und man habe, meint Doskozil, damit ein weiteres Auseinandergehen der Lohnschere verhindert.

Man zeige so vor, „dass eine sozial gerechte Lohnpolitik möglich ist“, sagte dazu auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Die im Bund angekündigte Null-Lohnrunde ist für Doskozil „eine Flucht nach vorn“ und dem öffentlichen Druck und den vor der Tür stehenden Nationalratswahlen geschuldet.