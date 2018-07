Damit soll ein Schulterschluss der Bundesländer erreicht werden, hieß es in einer Aussendung. Eine Einladung des Familienministeriums zu einer weiteren Verhandlungsrunde ist noch ausständig, soll aber zeitnah erfolgen.

Der Bund leistet seit Jahren über mehrere 15a-Vereinbarungen Zuschüsse an die Länder für die Kinderbetreuung. Da die Vereinbarungen in Kürze auslaufen, müssen Ministerium und Bundesländer die weitere Vorgangsweise verhandeln. Laut Familienministerium stehen seitens des Bundes 90 Mio. Euro zur Verfügung - bisher waren es insgesamt rund 140 Mio. Euro. Das Ressort erklärte bereits, dass zeitnah zu weiteren Gesprächen eingeladen wird.

Dunst appellierte in einer Aussendung am Freitag an Niederösterreich als vorsitzführendes Bundesland, noch im Juli eine außerordentliche Familienreferentenkonferenz einzuberufen, die sich eben diesem Thema widmet. Dazu solle auch Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) eingeladen werden, so die Landesrätin.