Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und der burgenländische Superintendent Koch werden zur Todesstunde Jesu an der Heiligen Stiege in Forchtenstein gemeinsam beten, teilte die Diözese Eisenstadt mit.

Das Ökumenische Karfreitagsgebet beginnt um 15.00 Uhr mit einer Schweigeminute und wird vom ORF Landesstudio Burgenland via Livestream übertragen. Bischof und Superintendent wollen angesichts der Corona-Pandemie Bitten um Erlösung einer vom Leiden geprägten Welt sprechen. Gedacht wird dabei insbesondere aller, die krank wurden, gestorben sind oder ihr Leben einschneidend verändern mussten, sowie auch jener Menschen, die in diesen Zeiten schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen.

In Erinnerung an den 75. Jahrestag der Hinrichtung des am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligten evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer werden Koch und Zsifkovics auch ein Gebet des großen Vordenkers der Ökumene sprechen. Die Gedichte, Lieder und Texte Bonhoeffers, der am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg am Galgen starb, sind heute ein populärer geistlicher Schatz von Christen aller Bekenntnisse und Sprachen.

Das Schweigen im Rahmen der Gedenkfeier solle weiters daran erinnern, dass der Karfreitag für die Evangelischen kein staatlicher Feiertag mehr ist. Dies werde von den Mitgliedern der gerade im Burgenland sehr starken Minderheitskirche als äußerst schmerzhaft empfunden. Bischof Zsifkovics habe katholischerseits stets vehement gegen die diesbezügliche gesetzliche Regelung protestiert und geäußert, dass er "diesbezüglich ein Protestant sei".

Die 28-stufige Heilige Stiege in Forchtenstein ist eine Kopie der aus Jerusalem stammenden Scala Santa, die an der Lateran-Basilika in Rom steht. Sie ist neben jener in Salzburg die einzige in Österreich. Ursprünglicher Standort der römischen Scala Santa war das Prätorium in Jerusalem, das auch in der im Zuge der Karfreitagsliturgie verlesenen Johannespassion erwähnt wird. Nach altem Brauch beten die Gläubigen in der Mitte auf den Knien oder am Rande stehend die Stufen hinauf und denken dabei an das Leiden und Sterben Jesu Christi.