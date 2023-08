Der „dritte Mann“ gibt nicht auf: Felber will neuen SPÖ-Parteitag

Überrascht sein könne niemand, sagt Berthold Felber im BVZ-Gespräch, denn er habe es schon vor dem Bundesparteitag in Linz gesagt: „Wenn ich das passive Wahlrecht habe, dann muss ich dieses auch bekommen. So einfach ist es.“ Dass es nicht ganz so einfach ist, wie es scheint, zeigt nun das nächste Kapitel in den schon vergessen geglaubten Wirren der SPÖ-Chefsuche.

Berthold Felber. Der 69-jährige Burgenländer will nach wie vor als SPÖ-Chef antreten. Foto: Privat

Denn nachdem ihn kürzlich die Entscheidung des SPÖ-Bundesparteivorstandes mit der Ablehnung eines Schiedsgerichts erreicht hat, will Felber, wie angekündigt, vor Gericht ziehen. Der 69-jährige Unternehmer aus dem Mittelburgenland hat jetzt Nichtigkeits- und Anfechtungsklage beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien eingebracht.

Wunsch nach prominenten Zeugen

Die Forderung des langjährigen Parteimitglieds (das beim Juni-Parteitag in Linz allerdings keinen Zutritt hatte) klingt wiederum „einfach“: Die Wahl solle aufgehoben, der Bundesparteitag wiederholt werden. Felber selbst würde dann „als gleichberechtigter dritter Kandidat mit Babler und Doskozil antreten“. Das wird in der Form wohl nicht passieren.

Felber zieht jedenfalls die Statuten als Argument herbei: Der Parteiobmann könne demnach „nur am Bundesparteitag gewählt und nicht im Nachhinein bestimmt werden“, erinnert er an die Parteitags-Wahl mit Hans Peter Doskozil als Sieger und die spätere Verkündung der Stimmen-Verwechslung, die Andreas Babler zum Chef machte.

Der Posten sei damit, so Felber in seiner Klage, „nicht ordnungsgemäß“ vergeben worden. Dazu hätte es mindestens die Verkündung des (letztgültigen) Ergebnisses auf einem weiteren Sonderparteitag gebraucht, meinen Felber und sein Anwalt Oliver Felfernig. Als mögliche Zeugen werden in Felbers Klage unter anderem Michaela Grubesa als damalige Leiterin der Wahlkommission oder Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser genannt.

Die SPÖ-Bundespartei hat bislang keine Stellungnahme zur Klage abgegeben; dass man anderer Meinung ist, wurde ebenfalls schon vor dem Bundesparteitag deutlich gemacht. Denn, wie berichtet, hatte Felber schon seit der Mitgliederbefragung um eine Zulassung gekämpft.

Wer war der Felber-Wähler?

Vor dem Zivilgericht rechnet er sich jetzt Chancen aus. Die Wahl sei auch anfechtbar, meinte Felber zur BVZ, weil er als möglicher dritter Kandidat nicht berücksichtigt worden sei, sprich: Er schien nicht am Wahlzettel auf, für ihn konnte nur durch Streichung der beiden anderen Namen sowie der Nennung seines Namens samt Geburtsdatum gestimmt werden.

Dass seine Stimme bei der Ergebnis-Verkündung nicht verlesen worden, sondern den ungültigen zugerechnet worden sei, ist für Felber ein weiterer Aspekt. Er würde vor Gericht eine eidesstattliche Erklärung jenes Wählers vorweisen, der damals für ihn gestimmt hatte, verspricht Felber.

Dazu muss es jedoch erst zur Verhandlung kommen. Entschieden wird in einer ersten Anhörung, für die es ebenfalls noch keinen Termin gibt. Der Kampf des „dritten Mannes“ wird deshalb wohl noch eine Zeitlang weitergehen.