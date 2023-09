Robert Hergovich ist neuer Landtagspräsident

„Mit großer Demut, Freude und Motivation“ trat Robert Hergovich sein Amt an der Spitze des burgenländischen Landtages an. Der 47-jährige Trausdorfer war seit 2020 (bereits zum zweiten Mal) in der Funktion des SPÖ-Klubchefs aktiv; als erste weibliche Präsidentin wurde Verena Dunst verabschiedet. Sie bleibt, wie angekündigt, als Abgeordnete im Einsatz.

Verena Dunst bleibt nach viereinhalb Jahren als Präsidentin weiter als SPÖ-Abgeordnete im Landtag. Foto: Wolfgang Millendorfer

Nach der geheimen Wahl gab’s bei der Auszählung der Stimmzettel ein kleines Hindernis zu überwinden: Ein Zettel dürfte unter ein Brett in der Wahlurne gerutscht sein, wurde aber gefunden. Dann stand die Wahl fest: Von den 35 anwesenden Abgeordneten hatten 34 für Hergovich votiert, eine Stimme war ungültig.

„Fair Play im Landtag“

Er habe schon viele neuen Ideen, kündigte Hergovich in seiner ersten Ansprache einen weiteren Ausbau der Demokratie-Offensive an: noch mehr Burgenländerinnen und Burgenländer – und vor allem auch Jugendliche – sollen ins Landhaus zum Diskurs eingeladen werden. Aus der Tagespolitik werde er sich zurückziehen, betonte der neue Präsident, das sei Aufgabe der Klubobleute. „Wenn es um Demokratie, Volksgruppen oder Minderheiten geht, werde ich aber meine Stimme erheben.“

Foto: Wolfgang Millendorfer

Im Landtag will Hergovich nach dem Motto „Fair Play“ agieren: Gerade in den oft hitzigen Debatten will er „Brückenbauer zwischen den Fraktionen, der Regierung, dem Landesrechnungshof und der Bevölkerung“ sein.

In ihrer Abschiedsrede hatte Vorgängerin Verena Dunst zuvor betont, dass sie sich in den viereinhalb Jahren ihrer Amtszeit vor allem auch dafür eingesetzt habe, „die Menschen auf die politische Reise mitzunehmen“. Einmal mehr mahnte sie ein, „die Demokratie wachsam zu hüten“.

Präsident Robert Hergovich (M.) am Podium mit Landesamtsdirektor Ronald Reiter, Landtagsdirektorin Christina Krumböck, deren Stellvertreter Florian Philapitsch und Markus Malits (v.l.). Foto: Wolfgang Millendorfer

Bekannte Gesichter im Saal

Einen Wechsel gab es auch in den Reihen der FPÖ: Als Abgeordneter kehrte Markus Wiesler zurück; er folgte der früheren Dritten Landtagspräsidentin Ilse Benkö nach, die den Landtag, wie berichtet, nach 23 Jahren verlässt. Sie wohnte der Sitzung bei, wie auch Alt-Landeshauptmann Hans Niessl und der frühere Landtagspräsident Christian Illedits.

Prominente Gäste: Der frühere Landtagspräsident Christian Illedits, die frühere Dritte Präsidentin Ilse Benkö, Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, SPÖ-Nationalratsabgeordneter Maximilian Köllner und der frühere Mattersburger Bezirkshauptmann Klaus Mezgolits (v.l.). Foto: Wolfgang Millendorfer

Im Saal wird es für die Abgeordneten heute noch länger dauern, stehen doch insgesamt 16 Punkte auf der Tagesordnung. Heißere Diskussionen sind unter anderem zum Rechnungsabschluss 2022 oder zu den Corona-Unterstützungsleistungen zu erwarten. In den neu besetzten Büros – Roland Fürst übernahm von Hergovich, wie berichtet, als SPÖ-Klubchef – wird es dann wohl auch noch eine Nachbesprechung im gemütlichen Rahmen geben.