Die Türkisen distanzierten die Roten um rund acht Prozent. Damit hatten wohl die größten Optimisten nicht gerechnet. Während sich die SPÖ Burgenland damit tröstet, trotz zweitem Platz, immerhin weit besser als die Bundespartei zu liegen, können die pannonischen Türkisen noch eines drauflegen: Auch sie liegen vor dem Ergebnis der Bundespartei und stehen mit großem Abstand auf Platz eins im Burgenland. Zum ersten Mal seit 1966.

Die noch größeren Wahlverlierer sind aber auch im Burgenland die Blauen. Landesparteiobmann Hans Tschürtz sprach in einer ersten Reaktion davon, dass die Blauen in dieser Verfassung nichts in einer Regierung zu suchen haben. Schonungslos ehrlich. Ähnlich sieht es SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der keinen Regierungsauftrag für die SPÖ sieht.

Die Grünen und die NEOS sowie die aus dem Parlament gefallene Liste Pilze schwammen auch im Burgenland auf der Welle ihrer Bundesparteien mit – im Guten wie im Schlechten.

Im Burgenland startet mit heute auch die intensive Phase für die Landtagswahlen am 26. Jänner 2020. Da heißt es für die SPÖ Wunden lecken und alles auf die Karte „Doskozil“ zu setzen, der in den nächsten Wochen vor allem seine Stimme in den Griff bekommen will. Die ÖVP will den Schwung mitnehmen und sieht das starke Burgenland-Ergebnis der Türkisen auch als Bestätigung, dass die Kandidaten im Land gut ankommen.

Für die FPÖ ist nun klar, dass es auch für die Landtagswahl ums (regierungs-)politische Überleben gehen wird. Für die Grünen wird es ähnlich der ÖVP darum gehen, den positiven Schwung in die Landtagswahlen mitzunehmen. Bei den NEOS geht es, so wie für die Liste Burgenland, lediglich um die Frage, ob sie den Einzug schaffen oder nicht – wonach es bei beiden derzeit nicht aussieht.

Hier findet ihr die Ergebnisse zu den einzelnen Gemeinden.