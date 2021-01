Konkret gebe es nun in der Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie sowie in der Anästhesie und Intensivmedizin eine standortübergreifende Abteilungsleitung, teilte die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) am Dienstag in einer Aussendung mit.

Durch die Neuorganisation solle die Zusammenarbeit der beiden südburgenländischen Spitäler gefördert und die Leistungen besser verteilt werden. Das entspreche dem 2019 beschlossenen "Masterplan Burgenlands Spitäler" der KRAGES.

Die standortübergreifende Personalführung sei ein "logischer Schritt" im Hinblick auf die wohnortnahe Basisversorgung bei gleichzeitiger Spezialisierung der einzelnen Standorte, begründete KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl die Maßnahmen.