Grüne Klausur: „Klimaschutz nur mit Bodenschutz“

Am Zurndorfer Friedrichshof kam der grüne Landtagsklub zur Klausur zusammen. Der Tagungsort war wohl nicht zufällig gewählt, denn in der Nähe wollte das Land bis vor Kurzem noch den zweiten Rettungshubschrauber-Stützpunkt errichten lassen. Die Grünen protestierten und warnten vor Lärmbelästigung und einer Beeinträchtigung des „pro-Mente“-Standortes am Friedrichshof. Dass für den Hubschrauber-Landesplatz nun Alternativen geprüft werden, gilt auch als „grüner Erfolg“.

Dazu passen die Schwerpunkte gut, die im Zuge der Klausur festgelegt wurden: Mit der Fortführung der Kampagne „Natur statt Beton“ wird der Bodenversiegelung auch in den kommenden Monaten der Kampf angesagt. Im Burgenland sehen Grünen-Klubobfrau Regina Petrik, Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller und ihr Team zwei Ansätze: das „Schließen von Hintertürchen in der Raumplanung“ sowie die verstärkte Nutzung bereits versiegelter Flächen.

„Es gibt genug ungeutzte Flächen“

„Die Landesregierung lässt munter weiter hunderte Hektar Boden für insgesamt sechs Businessparks versiegeln, während woanders bereits versiegelte Flächen ungenutzt sind“, fordert Petrik dieselben strengen Regeln, die auf Landes-Initiative kürzlich beschlossen wurden – sprich: das Verbot von neuen Einkaufszentren am Ortsrand müsse auch für das Land gelten.

Beispiele für bereits versiegelte und nicht genutzte Flächen gebe es in jedem Bezirk „zur Genüge“. Um einen Überblick für alle zu bieten, fordern die Grünen seit Längerem auch eine „Leerstands-Datenbank“. Mit Blick auf den Klimaschutz rechneten Petrik und Spitzmüller im Anschluss an die Klubklausur vor: „Ein Hektar Boden kann 180 Tonnen CO2 binden.“ Und ohne intakten Boden komme man künftig „nicht einmal in die Nähe der Klimaziele“.