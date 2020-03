Nur zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten FPÖ-Landesparteitag sorgt der interimistische Obmann Alexander Petschnig für eine Überraschung. Er bat Bundesobmann Norbert Hofer darum, auch die Leitung der Landes-FPÖ zu übernehmen. Hofer erklärt sich dazu bereit und will sich am Samstag beim Landesparteitag in Neudörfl der Wahl stellen.

Petschnig erklärt den Schritt in einer Presseaussendung wie folgt: „Mit Hans Peter Doskozil als Landeshauptmann gibt es im Burgenland einen Gegenspieler als SPÖ-Obmann, der bundespolitisches Gewicht aufweist. Norbert Hofer ist Burgenländer mit Leib und Seele. Kein anderer Politiker konnte in diesem Bundesland mehr Stimmen auf sich vereinen als Norbert Hofer bei der Bundespräsidenten-Wahl, wo ihm über 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer das Vertrauen geschenkt haben. Ich denke, dass er als Zugpferd die FPÖ Burgenland in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“

Petschnig: „Das kann nur einer“

Auf Anfrage der BVZ betonte Petschnig, dass hinter der Entscheidung kein Druck stehe, sondern dass es sich um eine „gemeinsame Überlegung“ gehandelt habe: „Wenn Hans Peter Doskozil als Landeshauptmann seine Fühler auch nach Wien ausstreckt und das virtuos spielt, dann möchten wir mit gleicher Münze dagegenhalten. Das kann nur einer.“ Dass Norbert Hofer als Landesobmann ins Burgenland zurückkehrt, sei aber nicht als Vorzeichen für spätere Wahlen zu werten, so Petschnig: „Es ist eine Analyse der Ist-Situation und eine Überlegung, was in den kommenden Jahren bevorsteht.“

Auf BVZ-Anfrage im Büro von Norbert Hofer, hieß es am Nachmittag, dieser werde erst nach dem Landesparteitag ein Statement abgeben.