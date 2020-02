Mit der Angelobung der neuen Regierung beginnt heute die 22. Gesetzgebungsperiode des burgenländischen Landtag. Auch die 36 Mandatare – darunter insgesamt 17 neue Gesichter in den Abgeordneten-Reihen – nehmen damit die Arbeit auf.

Die Abgeordneten wählen dabei auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und die vier weiteren SPÖ-Regierungsmitglieder. Mit Astrid Eisenkopf bekommt das Burgenland zugleich erstmals eine Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Tipp: Sitzung im Live-Stream

Live aus dem Landhaus in Eisenstadt übertragen wird die Sitzung am Montag via APA-Stream: