"Es gibt keine personellen Überschneidungen zwischen der Freiheitlichen Jugend Burgenland und der Identitären Bewegung - weder auf Funktionärs-, noch auf Mitgliederebene", so Landesobmann Konstantin Langhans.

Beim einem Stammtisch in Eisenstadt, bei dem ein Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sei, "haben wir schon vor einigen Jahren festgestellt, dass wir unterschiedliche Auffassungen über politische Arbeit haben", teilte der RFJ-Landesobmann in einer Aussendung mit. "Dennoch möchte ich der Vollständigkeit halber anmerken, dass es im letzten Jahr einen Prozess gegen die Identitären gab, in dem alle Angeklagten freigesprochen wurden. Unter meiner Obmannschaft, seit dem Jahr 2016, gibt es daher keinerlei Kontakt zu den Identitären und schon gar keine gemeinsamen Aktionen", stellte Langhans fest.

Petrik habe versucht, einen Zusammenhang zwischen dem "abscheulichen Attentat in Neuseeland" und der Freiheitlichen Jugend herzustellen. "Das ist ein widerlicher Versuch, aus diesem dramatischen Ereignis politisches Kapital zu schlagen", so der RFJ-Obmann.