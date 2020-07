SPÖ Burgenland will Verbot von privaten Parteispenden .

Die SPÖ Burgenland will ein Verbot von privaten Spenden an Parteien und deren Nebenorganisationen. "Wenn es keine privaten Parteispenden mehr gibt, dann wird es auch keine Korruption mehr geben", sagte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Freitag in einer Aussendung.