Mit 13. April verabschiedet sich KRAGES-Geschäftsführer Harald Keckeis aus dem Burgenland. Eineinhalb Jahre war der Vorarlberger für die vier Landeskrankenhäuser zuständig, nun wird er Leiter des Finanzbereichs und der IT in den Kliniken Valens in der Schweiz.

Der Abgang habe rein persönliche Gründe, so Keckeis: "Das Pendeln zwischen den beiden Wohnsitzen im Burgenland und in Vorarlberg wollte ich meiner Familie nicht länger antun. Es war aber auf jeden Fall eine sehr herausfordernde, aber auch sehr schöne Zeit im Burgenland. Wir haben in der KRAGES die Saat ausgebracht, die jetzt gedeihenden Pflanzen muss man nun weiter pflegen."

"Projekte werden fortgeführt"

Interimistisch übernimmt Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker die Geschäftsführung der Krankenanstaltengesellschaft. Das Land will die Stelle des KRAGES-Chefs "so rasch wie möglich" neu ausschreiben.

Keckeis habe "einen großen Beitrag geleistet, die KRAGES nachhaltig auf Schiene zu bringen", so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: "Im Sinne des Masterplans haben wir gemeinsam entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt, etwa die Vorbereitung des Neubaus in Oberwart, die Standortentscheidung für Gols, die Besoldungsreform, die Gründung der Pflegeservice Burgenland und viele weitere Maßnahmen zur Absicherung der bestehenden Standorte. Zu betonen ist, dass begonnene Projekte dank dieser mustergültigen Vorbereitung ohne Verzögerung fort- und umgesetzt werden können."

Darauf weist auch Hans Peter Rucker hin: "Ich weiß als Mitglied des KRAGES-Aufsichtsrates, wie gut das Unternehmen in den vergangenen eineinhalb Jahren geführt worden ist.

Entscheidungen sind getroffen worden, Investitionen beschlossen. Die KRAGES hat wichtige Projekte begonnen, diese wird sie auch mit Konsequenz fortsetzen." Rucker verlässt für die Zeit als Interims-Geschäftsführer den KRAGES-Aufsichtsrat, wird das Mandat aber nach Bestellung eines neuen Geschäftsführers wieder annehmen.