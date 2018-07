Darabos sieht Gefahr in Verzug im Gesundheitsbereich .

Burgenlands Sozial- und Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ) sieht aktuell "Gefahr in Verzug im Gesundheitsbereich". "Man müsste eigentlich Warntafeln anbringen mit der Warnung: Diese Bundesregierung gefährdet Ihre Gesundheit", so Darabos am Dienstag vor Journalisten in Eisenstadt im Hinblick auf die "überfallsartig beschlossene" Ausgabenbremse für die Sozialversicherungen.