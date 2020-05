Lediglich ein Prozent der Förderungen sei bisher ausbezahlt worden, so Klubobmann Robert Hergovich vor Journalisten. Die SPÖ fordert außerdem 50 zusätzliche Mitarbeiter für das AMS Burgenland, damit Anträge rasch abgefertigt werden könnten.

Die zusätzlichen Mitarbeiter seien außerdem notwendig, "um die vielen Menschen, die jetzt in Arbeitslosigkeit geraten, wieder vermitteln zu können." Kurzarbeit sei gedacht gewesen, dass man sich damit über diese Krise hinweghelfen könne. Seit dieser Woche sei jedoch spürbar, "dass Betriebe nach der Kurzarbeit die Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken, schicken müssen", stellte Hergovich fest.

Viele Unternehmen hätten bereits Engpässe, was die Finanzen anbelange, da sie Kosten der Kurzarbeit vorfinanzieren müssten. Wenn bisher lediglich ein Prozent der Förderungen für die Kurzarbeit ausbezahlt worden sei, frage er sich, ob die zuständigen Politiker nicht den Ernst der Lage erkannt hätten, wie stark betroffen hier die Betriebe seien. Offensichtlich benötige Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) hier "starke Unterstützung". In diesem Bereich müsse man "ganz schnell nachschärfen", so Hergovich.

Die gegenwärtige "Rekordarbeitslosigkeit" in Österreich dürfe nicht zu einer Massenarmut führen. Daher schlage die SPÖ vor, das Arbeitslosengeld von momentan 55 Prozent (des Nettoeinkommens, Anm.) auf 70 Prozent zu erhöhen. Der Mindestlohn von 1.700 Euro netto sollte zudem "als relevantes Ausschreibungskriterium in allen Ausschreibungen des Bundes und bundesnahen Unternehmungen verankert" werden.

Die österreichische Bundesregierung sollte sich ein Beispiel an Deutschland nehmen, so Hergovich: Während in Österreich die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Wochen auf knapp 13 Prozent gestiegen sei, verzeichne Deutschland eine Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent.

Bei den Förderungen sei überhaupt "enorm viel Luft nach oben", stellte SPÖ-Wirtschaftssprecher Gerhard Hutter fest. "Koste es, was es wolle, haben wir am Anfang gehört. Es scheint aber nicht so zu sein." Hutter plädierte dafür, die Doppelförderung durch Bundes- und Landesebene zu ermöglichen: "Niemand wird glauben, dass man ein Kleinunternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern mit 1.500 Euro retten kann. Das wird nicht der Fall sein."