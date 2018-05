Breiter Widerstand gegen Citymaut aus dem Burgenland .

Im Burgenland hat sich am Dienstag breiter Widerstand gegen die geplante Citymaut in Wien formiert. Bei der Sitzung des Burgenländischen Landtags sprachen sich die Abgeordneten - ohne die Stimmen der Grünen - gegen die Stadtmaut und für den Schutz der Pendler vor weiteren Belastungen aus. Die Wirtschaftskammer, der ARBÖ und der ÖAAB übten in Aussendungen scharfe Kritik an den Mautplänen.