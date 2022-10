Burgenlands Grüne fürchten Aushöhlung der direkten Demokratie

Werbung

Seit gestern sei das neue Volksrechtegesetz, das Volksabstimmungen, Volksbefragungen und Volksbegehren auf Kommunalebene regelt, in Begutachtung und es bringe wesentliche Änderungen, so Landessprecherin Regina Petrik am Mittwoch. Die Hürden für eine Volksabstimmung über einen Gemeinderatsbeschluss würden "massiv" in die Höhe geschraubt, kritisierte sie.

Künftig müsse man demnach nicht nur die Unterschrift auf einer Liste leisten, sondern danach mit der fortlaufenden Nummer von dieser Liste persönlich zu den Amtszeiten auf die Gemeinde gehen und sich dort eine Bestätigung für die Wahlberechtigung holen. Diese Bestätigung müsse dann zum Initiator der Volksbefragung und innerhalb einer Woche ab dem Gemeinderatsbeschluss muss die Liste mit den Amtsbestätigungen auf der Gemeinde abgegeben werden. Dieser Aufwand sei "kaum zu stemmen", monierte die Grünen-Chefin.