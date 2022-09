ÖVP Burgenland fordert mehr Transparenz bei Landesgesellschaften

Werbung

Nach den Debatten um die Wien Energie will Landesparteiobmann Christian Sagartz wissen: "Hat die Burgenland Energie spekulative Geschäfte abgeschlossen und gibt es andere Gesellschaften, die das getan haben?" Derzeit lasse sich das aber kaum herausfinden, zumal sich die ausgegliederten Gesellschaften der Kontrolle des Landtags entziehen würden, kritisierte Sagartz.

Prüfen könne lediglich der Rechnungshof, der das aber naturgemäß nur im Nachhinein tue, meinte der Landesparteichef. Er fordert außerdem ein Ende der Zins-Swaps des Landes, das damit ebenfalls spekulativ handle. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe zwar angekündigt, daraus aussteigen zu wollen, bisher sei diesbezüglich aber nichts passiert, betonte Klubobmann Markus Ulram.

Transparenz will die Volkspartei auch in der Causa Flugrettung. In einer Sondersitzung des Landtags am kommenden Mittwoch soll Doskozil Auskunft darüber geben, wie es dazu gekommen ist, dass der Zuschlag an die Martin Flugrettung GmbH vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) aufgehoben wurde, und warum nun neu ausgeschrieben werde und nicht gleich der zweitgereihte ÖAMTC zum Zug komme, meinte Ulram.

Den Termin - die Sitzung beginnt um 15.00 Uhr und wird sofort für drei Stunden unterbrochen, sodass erst ab 18.00 Uhr diskutiert werden wird - sieht die ÖVP kritisch. Dass eine Sitzung so spät beginne und Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) sich bis zum letzten Tag mit der Festlegung des Termins Zeit gelassen habe, sei "absolut nicht der übliche Fall", so Ulram.