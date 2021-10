Burgenlands Eröffnungsbilanz: ÖVP lädt LH Doskozil in RH-Ausschuss

Das Verlangen wurde am Freitag in der Landtagsdirektion eingebracht. Die Sitzung soll am 5. November um 11 Uhr stattfinden, erklärten ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und Rechnungshofsprecher Thomas Steiner.

In der Landtagssitzung am gestrigen Donnerstag wurden die beiden BLRH-Berichte zur Eröffnungsbilanz 2020 und zum Anlagevermögen des Landes debattiert. Der BLRH habe darin unter anderem Mängel bei der Dokumentation und Qualitätssicherung der Landesfinanzen sowie die Nichteinhaltung von Grundsätzen der Buchhaltung festgestellt, so die ÖVP-Abgeordneten.

"Doskozil war in der Sitzung des Landtages faktisch nicht anwesend. Das ist respektlos gegenüber den Abgeordneten und eine Missachtung des Landtags", kritisierten Steiner und Fazekas. Doskozil als Finanzlandesrat und Winkler als die für Vermögensrechnung und Buchhaltung verantwortliche Landesrätin werden daher in eine außerordentliche Sitzung des Ausschusses geladen.